Más de seis mil controles vehiculares realizó carabineros

Con el propósito de disminuir los accidentes de tránsito, tanto para conductores como para peatones y la ocurrencia de otros delitos, carabineros puso en marcha diferentes servicios preventivos en la región.

En total, se fiscalizaron 6.141 vehículos en la región de O'Higgins, donde se cursaron 766 infracciones, de las cuales 35 fueron por no usar cinturón de seguridad y 8 por no utilizar el sistema de retención infantil, Carabineros pone un especial énfasis en las medidas de seguridad, ya que las consecuencias en un accidente podrían ser mayores de no contar con ellas.

Además, se practicaron 1.871 exámenes de alcotest, donde se detuvieron 12 personas por conducir en estado de ebriedad y 1 por conducir bajo la influencia del alcohol.

Por otra parte, se registraron 51 accidentes de tránsito, uno más en comparación a la misma festividad de la Virgen del Carmen, año 2015 y tres fallecidos, igual cantidad al año comparativo.

Durante el fin de semana largo, se efectuaron diferentes servicios preventivos conjuntamente con los que contemplan las principales Rutas; donde se realizaron 12.568 controles (fiscalización a locales de alcoholes, controles de identidad, vehicular, fiscalización a locales comerciales, entidades bancarias y seguridad privada), y se cursaron 1.164 infracciones, de las cuales destacan 94 fueron por ingerir alcohol en la vía pública, 1.015 infracciones a la ley de tránsito, entre otras. Además se detuvieron a 43 sujetos por órdenes de aprehensión vigente y 155 por delitos flagrantes.

El Jefe de la Sexta Zona, General Juan Badilla Alister, señaló: "Carabineros realizó un trabajo preventivo importante en la región, siempre con el propósito de disminuir la ocurrencia de accidentes, enfocando nuestro recurso humano en brindar una mayor sensación de seguridad a la comunidad".

Finalmente, Carabineros y SENDA Previene, realizaron servicios conjuntos en la Comuna de Rancagua, Machalí y Doñihue, donde practicaron 601 controles con equipos analizadores de alcohol, que permitieron detener a 4 personas por conducir en estado de ebriedad y 5 por ir bajo las influencia del alcohol./

