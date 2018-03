Víctima de robo fue baleado por delincuentes en Codegua

El hecho se registró en la comuna de Codegua cuando el afectado junto a su hijo salen persiguiendo a los sujetos que minutos antes habían abierto su automóvil que estaba estacionado en calle San Francisco de esta ciudad.

Al ser alcanzados, uno de los delincuentes comenzó a disparar logrando herir a la víctima en el pie derecho resultando con lesiones de gravedad sin riesgo vital. Posterior al ataque, los sujetos se dieron a la fuga, logrando posteriormente ser detenido uno de ellos por carabineros. Se trata de un menor de 16 años, quien pese a su corta edad, registra una serie de antecedentes policiales por delitos similares, manteniendo a la vez una orden de detención pendiente por el delito de robo en lugar habitado.

Al imputado se le incautó en el lugar un teléfono celular, que no dio respuesta de su procedencia. Posteriormente, carabineros de la Tenencia de Codegua realizó una entrada y registro en el domicilio de otro participante en los hechos, el cual no se encontraba en el lugar, no obstante incautó se incautó dos bicicletas, un notebook, un reloj pulsera y diferentes herramientas especies que habían sido denuncias por robo días antes, las cuales fueron incautadas y devueltas a sus propietarios./ (R.S.H.C.)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.