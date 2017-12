Campaña por el buen uso de fuegos artificiales para las fiestas de Fin de Año

El Teniente Robinson González Flores, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, señaló que los daños más frecuentes van desde lesiones leves de la superficie ocular y corporal, hasta lesiones graves producto de quemaduras principalmente en el rostro.

Asimismo, recalca que el uso doméstico de fuegos artificiales está prohibido por ley. Sólo se autorizan espectáculos pirotécnicos manejados por especialistas.

Asimismo, el uso del cotillón en spray también puede ser un elemento peligroso puesto que está compuesto por elementos inflamables, que podrían generar quemaduras en las personas que lo manipulan, a raíz de lo anterior se recomienda no utilizar estos sprays cerca de fuentes calóricas tales como el fuego.



¿QUÉ HACER PARA EVITAR ESTOS ACCIDENTES?

- No compre fuegos artificiales, menos a comerciantes ambulantes

- Asegúrese que sus niños no los adquieran.

- Enseñe a sus niños los riesgos de quemadura al usar elementos que contienen pólvora, los que cortan, raspan y dañan la piel.

- Cuando presencie espectáculos pirotécnicos ubique a su familia a lo menos a 400 metros del lugar de lanzamiento y respete las indicaciones de seguridad.

- Recuerde que todos los fuegos artificiales contienen pólvora y una vez encendidos, son incontrolables

- No utilizar Spray cerca de fuentes calóricas./

