Carabineros prepara servicios para Segunda Vuelta Presidencial

El mando institucional dispondrá de servicios preventivos y de fiscalización en las inmediaciones de todos los locales de votación en las 33 comunas de la Región de O´Higgins, abarcando a los 119 establecimientos educacionales designados como locales de votación, donde estará personal policial para garantizar el normal desarrollo de las elecciones Presidenciales.

Los servicios que se implementarán serán preventivos de Orden y Seguridad, Servicio de Control y Orden Publico, Servicio de protección de instalaciones, Servicio de Transito, Servicios interior locales de votación asignados a Carabineros, entre otros.

Según lo proyectado, explicó el General Rivera se han preparado servicios especiales, además de los ya existentes, con personal suficiente, que a partir de las 06:00 horas, del domingo y hasta el término del proceso, brindarán seguridad exterior, antes, durante y después del proceso eleccionario, a quienes concurran a los centros de votación.

CARABINEROS ENTREGA RECOMENDACIONES

* Prefieran los horarios matinales para concurrir a los locales de votación y antes de dirigirse a votar, aliméntese e hidrátense de manera adecuada, ya que eventualmente, el tiempo para sufragar puede ser mayor al esperado.

* Los únicos documentos válidos para votar, son la cédula de identidad o el pasaporte (según corresponda).

* Prefiera el transporte público, la bicicleta o camine; para evitar congestionamiento vehicular.

* Evite el uso de transporte particular, teniendo en consideración que los locales de votación contarán con perímetros de seguridad con prohibición para estacionar vehículos, salvo que se trate de personas con capacidades diferentes. En caso que circule en vehículo, estacione en lugares habilitados y evite dejar especies visibles en su interior que llamen la atención de los delincuentes

* Si va en bicicleta, no se olvide de llevar una cadena. La mayoría de los colegios y centros de votación tienen una zona para estacionarlas y asegurarlas.

* Lleve solo lo necesario. No use bolsos o mochilas.

* Evite ir con sus niños, Ellos se aburren fácilmente y pueden generar problemas a la hora de votar.

* Túrnese con el resto de la familia para no dejar la casa sola; de hacerlo, asegúrela bien y cerciórese de no dejar artefactos eléctricos encendidos.

* Durante la jornada podría encontrarse con votantes apurados o agresivos, mantenga la calma y no pierda el buen humor.

Finalmente se hace un llamado a la comunidad a tomar medidas de prevención y seguridad, principalmente a peatones, conductores, pasajeros y votantes durante el proceso, y ante cualquier emergencia o situación de riesgo, llamar al Fono 133 o acercarse al Carabinero o Cuartel más cercana a su domicilio./

