Caso Caval: Juzgado de Garantía decreta el cierre de la investigación

En la resolución (causa rol 1651-2015), la magistrada Andrea Urbina Salazar rechazó la solicitud de la defensa del síndico Chadwick de aumentar en 100 días el plazo de investigación y separar las causas tras la reformalización de cargos.

“Que la norma en que funda el defensor su solicitud (del artículo 233 letra b del Código Procesal Penal) no resulta aplicable desde que ella está prevista para la situación de imputados que por primera vez se enfrentan a la comunicación de cargos en la formalización, lo que en ningún caso es la situación del imputado Chadwick, no es esta la primera comunicación que se le efectúa a este imputado respecto de la investigación seguida en su contra por los delitos referidos (…). Por lo anterior no hay antecedentes que permitan con fundamento serio plantear por el Tribunal esta hipótesis que le permita abrir un nuevo plazo de investigación ya en esta instancia”, establece la resolución, dictada ayer, martes 10 de octubre.

En una extensa audiencia, el tribunal, además, rechazó la solicitud del Ministerio Público para formalizar investigación por delito tributario en contra de Isaac Givovich Contador, por no existir en su contra querella nominativa del Servicio de Impuestos Internos, como establece la ley.

“Que de lo razonado se concluye que en este caso no se satisface la previa instancia privada respecto del interés del Servicio de Impuestos Internos de ejercer la acción penal en contra de don Isaac Givovich Contador, por no haberse deducido denuncia o querella a su respecto y de este modo, no se encuentra habilitado el Ministerio Público para ejercer persecución criminal en contra del referido por delito tributario”, consigna la resolución.

Aristas Saydex y Vial Concha

Asimismo, la magistrada Urbina rechazó la cautela de garantía presentada por las defensas de Mauricio Valero y Nibaldo Mora, a quienes el Ministerio Público reformalizó cargos por los delitos de soborno o cohecho activo, y cohecho y enriquecimiento injustificado, respectivamente. En tanto, al imputado Juan Díaz, el Ministerio Público lo reformalizó como autor del delito de facilitación de facturas falsas.

Además, el tribunal no dio lugar a la solicitud de la defensa de Herman Chadwick de desagrupar la arista Saydex de la investigación principal.

“Manteniendo el estricto apego a la legalidad de las actuaciones de los diversos órganos del Estado, y la división de funciones que la Constitución y la ley dispone, no podría el Tribunal de Garantía arrogarse dichas atribuciones privativas del ente persecutor. Menos en investigaciones en que se han seguidos distintas líneas de indagación por diversos hechos, pero que se encuentran en definitiva vinculados y que llevaron a la decisión del fiscal de desarrollar la investigación conjunta por razones de eficiencia investigativa u otras de estrategia únicamente de las que puede disponer el Ministerio Público, habiendo entregado el legislador al ente persecutor la facultad de resolver la conveniencia o no de aquello”, sostiene.

Finalmente, la magistrada Urbina acogió la solicitud del Ministerio Público y amplío en 60 días el plazo de la investigación en la arista por estafa al empresario Gonzalo Vial Concha (causa rol 7399-2016), por existir diligencias pendientes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.