PDI recupera bicicleta avaluada en más de un millón de pesos

La Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI de San Fernando, logró la detención de un hombre de 30 años, quien efectuó diversas modificaciones a la bicicleta para no levantar sospechas de su dudosa procedencia.

El caso se registró en la comuna de Placilla en circunstancias que detectives de la BICRIM tras recibir una denuncia por el hurto de una bicicleta avaluada en más de un millón de pesos, efectuaron diversas indagaciones para esclarecer el paradero de dicha especie, estableciendo que estaría siendo utilizada por un hombre en esa comuna de la provincia de Colchagua.

Los detectives concurrieron al sector de la Villa San Eduardo de esa ciudad justo en los momentos que el imputado pretendía salir de su domicilio a bordo de la bicicleta. Al ver la presencia policial intentó alejarse del lugar pero fue alcanzado por los efectivos policiales, quienes le efectuaron un control de identidad. A la consulta sobre la procedencia de la bicicleta, éste no pudo justificar su tenencia a pesar de haber efectuado diversas modificaciones, entre ellas el cambio de sus frenos para no ser reconocida, lo que no fue impedimento para los policías establecer que se trataba de la misma especie sustraída, siendo detenido por el delito de receptación flagrante.

El fiscal de turno dispuso que el imputado de 30 años, quedara en libertad a espera de citación por parte de esa fiscalía local./

