PDI detuvo a sujeto que portaba pistola en su lugar de trabajo

De acuerdo a lo señalado por la PDI, varios testigos que frecuentaban el local, y que no quisieron identificarse por temor a represalias, señalaban que habían visto al individuo esconder el arma entre sus vestimentas o mantenerla al interior de un banano.

Tras recopilar la información, los detectives de la BICRIM Rengo concurrieron hasta el local de comida rápida, donde se encontraba la persona denunciada, quien, al ver la presencia policial, se habría apresurado para esconder un banano. Sin embargo, el personal de la PDI advirtió aquella acción, encontrando el pequeño bolso, el cual mantenía una pistola 9 milímetros en su interior, arma que no contaba con número de serie visible.

Debido a lo anterior, los policías aprehendieron al imputado de 18 años, quien se resistió tenazmente a detención, situación que fue dada a conocer al fiscal de la causa, quien gestionó una orden de entrada y registro para el domicilio del sujeto, a fin de verificar en el lugar la posible presencia de otras armas o elementos constitutivos de delito.

Luego de revisar la vivienda del detenido, ubicada en la Villa Hacienda Los Montes de Rengo, los detectives encontraron entre algunas de sus prendas munición 9 milímetros, la que fue incautada por la PDI, para ser remitida junto a la pistola previamente hallada al Laboratorio de Criminalística (LACRIM) Central, con la finalidad de ser periciada y verificar su operatividad, así como establecer o descartar su eventual utilización en algún ilícito.

El imputado, que no contaba con antecedentes penales, fue puesto hoy a disposición del Juzgado de Garantía de Rengo, para su correspondiente control de detención, por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones.