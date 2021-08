Corte de Apelaciones rechazó recurso de nulidad y confirma condena por homicidio de scout

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Michel González Carvajal, Bárbara Quintana Letelier y la abogada (i) María Latife Anich- estableció que no hubo vulneración a las garantías constitucionales al debido proceso en la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la Rancagua.

"En ese contexto y sobre la base de un pormenorizado análisis, se hacen cargo además, los jueces del fondo, en el motivo Vigésimo Quinto de la sentencia recurrida, de cada uno de los reparos y observaciones realizados por la defensa de la inculpada y, que reproduce en su recurso, rechazando fundadamente sus alegaciones, por lo que su teoría del caso, no ocasionó duda alguna en los sentenciadores".

El fallo agregó "Que, conforme a lo expuesto y, por no configurarse los presupuestos de la causal de nulidad contemplada en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, el recurso deducido debe ser necesariamente desestimado", concluye.

Por tanto, se resuelve que: "SE RECHAZA, sin costas, el recurso de nulidad deducido por la defensa de la imputada F.C.S.M. en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, con fecha once de junio de dos mil veintiuno, en los autos RIT 241-2020, la que, por ende, no es nula como tampoco el juicio oral que le sirvió de antecedente".

El fallo recurrido, dictado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua el viernes 11 de junio, condenó, además, al coacusado Ulises Octavio Labrín Garrido a la pena de 17 años y 183 días de presidio, en calidad de autor del delito consumado de homicidio calificado del joven scout Tomás Acevedo Olea. Ilícito perpetrado en julio de 2019, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.