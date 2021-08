PDI recuperó camioneta robada en Santiago vendida por redes sociales

De acuerdo a lo informado por la PDI, el denunciante habría concurrido hasta la planta de revisión técnica ubicada en Camino el Llano, en la comuna de San Vicente, lugar donde pretendía renovar los certificados del automóvil. Sin embargo, desde la planta certificadora, le indicaron que los números de chasis y motor no correspondían con los documentos presentados.

Debido a lo anterior, el tenedor del vehículo fue hasta la PDI más cercana, donde denunció haber sido víctima de una estafa, ya que hace pocas semanas había adquirido la camioneta en la ciudad de Curicó, luego de haber visto una publicación en Facebook en la cual ofrecían el vehículo del año 2017 en 10,5 millones de pesos.

Luego de efectuar una revisión de la documentación que portaba el denunciante y los números de chasis y motor de la camioneta, los detectives comprobaron que los documentos pertenecían a otro automóvil de similares características.

Tras la denuncia, el personal de la BICRIM San Vicente dio cuenta al fiscal de turno de la Macrozona O'Higgins, quien instruyó la incautación de la camioneta y remitir los antecedentes a la fiscalía local respectiva, con la finalidad que esta instruya nuevas diligencias que permitan establecer la verdadera identidad la persona que vendió el automóvil robado.

El Subprefecto Iván Pizarro, Jefe de la Bicrim San Vicente hizo un llamado a ser precavidos al momento de comprar vehículoS, añadiendo que "Siempre es bueno examinarlos en persona y si no se tiene cocimientos automotrices, tratar de ser acompañado por alguien que los tenga y pueda detectar anomalías".

De igual modo, el jefe de la PDI San Vicente indicó que "Hay que ser especialmente desconfiados con aquellas ofertas que parecen irresistibles, con aquellos precios que son muy bajos en comparación con los que el mercado indica actualmente, como fue el caso de esta camioneta en particular, que fue comprada a un valor menor, incluso, a los existentes antes de la pandemia".