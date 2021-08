Cinco años de cárcel para causante de atropello con resultado de muerte

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz condenó a Patricio Vargas Pino a la pena de 5 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. Ilícito perpetrado en agosto del año pasado, en la comuna de Palmilla.

En fallo unánime, el tribunal -integrado por los magistrados Rafael Escalante Ortega (presidente), María Angélica Mulatti Oyarzo y Eliana Taborga Collao (redactora)- aplicó, además, a Vargas Pino las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica; más el pago de una multa de 8 UTM y las costas de la causa.

Asimismo, Vargas Pino deberá cumplir 3 años y un día de reclusión, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica; el pago de una multa de 11 UTM, como autor del delito consumado de no detener la marcha, no prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad el accidente.

En la causa, el tribunal decretó el comiso del vehículo incautado, "sin perjuicio de los derechos del tercero propietario".

En el aspecto civil, el tribunal acogió la demanda de indemnización de perjuicios, ordenado a Vargas Pino pagar $50.000.000 (cincuenta millones de pesos), por concepto de daño moral, a la hija de la víctima.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 18:50 horas del 22 de agosto de 2020, "el condenado conducía en estado de ebriedad el vehículo por el sector Valle Hermoso de la ruta I-334 de la comuna de Palmilla, debido al consumo del alcohol, se encontró con peatones que circulaban a orilla de camino, entre ellos Carlos Valenzuela Pino, quien transitaba a pie con su hermano en el mismo sentido que llevaba el vehículo conducido por Vargas Pino, quien con parte de la estructura derecha de su vehículo, impacta a Valenzuela Pino, lanzándolo hacia fuera del camino, provocándole con el impacto un politraumatismo esquelético y visceral que le provocan la muerte".

Tras el atropello, Vargas Pino "No detiene su marcha, no presta la ayuda posible, ni dio aviso a Carabineros de lo ocurrido, huyendo del lugar en dirección a la casa de un familiar, siendo detenido posteriormente por Carabineros. El estado de Patricio Hernán Vargas Pino constó por su fuerte hálito alcohólico, practicándosele la alcoholemia en el Hospital, la que arrojó como resultado 1,57 gramos por litro de alcohol en la sangre", añade.