Cinco carabineros fueron dados de baja por mando institucional

El Prefecto de Colchagua, coronel Rodrigo Bascuñán dijo a Diario Sexta Región que una vez establecidas dichas irregularidades se dio cuenta al Ministerio Público, que a su vez dispuso que la Fiscalía de Alta Complejidad iniciara la investigación correspondiente.

"De acuerdo a estos antecedentes he dispuesto en el día de hoy desvincular la cantidad de cinco ex funcionarios de la Primera Comisaría por la presunta responsabilidad que les cabe en los delitos investigados. Finalmente, quiero reiterar a la ciudadanía que nuestra institución no acepta ni aceptará que ninguno de sus integrantes se vean involucrados en alguna acción irregular y mucho menos que sean ilícitas", precisó el jefe policial.

Los cinco ex carabineros pasaron durante la jornada de ayer a disposición del Tribunal de Garantía de San Fernando, para ser controlados y formalizados.-

A traves de un video (haga clic en la imagen para ver el video), el Prefecto de Colchagua, coronel Rodrigo Bascuñán entregó más detalles del proceso.