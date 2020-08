PDI incauta amonio cuaternario y alcohol gel al interior de una bodega

El procedimiento tuvo lugar el viernes cuando detectives de la BRIDEC Rancagua, tras dos meses de investigación previa coordinación con la Fiscalía Local de Rancagua, efectuaron diversas diligencias para esclarecer una denuncia que daba cuenta sobre la comercialización de productos desinfectantes como amonio cuaternario y alcohol gel, al interior de un local de Rancagua.

Fue así que los detectives establecieron la veracidad de dicha denuncia, por lo que desarrollaron una fiscalización en conjunto con personal de la SEREMI de Salud O´Higgins al local comercial, constatando en el mesón de atención a clientes, estaban ofertando dichos productos con sus respectivos precios de venta, y a la consulta por la documentación que autorizaba dicha comercialización, el representante legal del local no la pudo justificar, siendo detenido por infracción al artículo 318 del Código Procesal Penal.

Siguiendo con las diligencias, los detectives detectaron la existencia de una bodega de almacenaje que estaría ubicada en la misma comuna de Rancagua, y a través de una entrada y registro voluntaria, los investigadores policiales en conjunto con el personal de la SEREMI de Salud, incautaron una gran cantidad de amonio cuaternario, alcohol gel, etiquetas autoadhesivas impresas con las descripciones de los productos y recipientes vacíos de plástico para su llenado.

En total, los detectives incautaron 1.210 litros de amonio cuaternario, 81.9 litros de alcohol gel y 28 litros de amonio cuaternario concentrado.

El fiscal de turno instruyó que la persona detenida fuera dejada en libertad bajo apercibimiento del artículo 26 del C.P.P., a espera de citación por parte esa Fiscalía Local, mientras continúan las diligencias investigativas.

Empresario acusa inexplicable actuación de la PDI en su contra

El empresario, al cual le incautaron los productos, Jorge Littin Cucumides, aseguró que el procedimiento no corresponde a la realidad y que está fuera del ámbito de los negocios que el realiza. El profesional cuenta con una empresa distribuidora de alimentos y artículos de limpieza y aseguró que el actuar de la PDI, "es a lo menos extraña, esto porque llegar asegurando que se vendía algo, que no era real sin orden de allanamiento, no se estila". Jorge Littin señaló que cuenta con una bodega en la que se mantenían los mencionados productos comprados en Santiago, los cuales están ahí hace tres meses y no se vendieron. "Yo hice pasar a los funcionarios para que se aseguraran que no se estaba vendiendo nada y que lo que ahí había era para uso particular mostrando mi mayor disponibilidad".

El empresario dijo que: "No quiero pensar que detrás de todo esto hay una intencionalidad política para perjudicar a mi esposa que es concejala de Rancagua". Finalmente señaló que el día del allanamiento, llegó a su oficina un contingente de cerca de 20 funcionarios armados, además de personal de la Seremía de Salud.