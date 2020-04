Tasa de incidencia de Covid-19 en Gendarmería es más alta que en FF.AA. y Carabineros

Advierten que, si bien tienen claro que su profesión conlleva riesgos, en el contexto de la pandemia esto es peor: la tasa de incidencia de casos detectados entre los funcionarios de Gendarmería es cuatro veces más alta que entre las Fuerzas Armadas y Carabineros.

A la fecha, hay 70 funcionarios de Gendarmería con Covid-19, de un total de 15.500 efectivos. En el caso de las FF.AA. son 58 casos de un universo de 67.000 uniformados, mientras que en Carabineros hay 67 contagiados de un total de 55.000 policías.

Si hoy se hace el cálculo de contagiados dentro de las cárceles, 1 de cada 220 funcionarios de Gendarmería tiene coronavirus, mientras que la proporción para los internos es de 1 cada 5.000 (26 casos en un universo de 142.493 personas albergadas en recintos penitenciarios del sistema cerrado).

El caso más grave en las filas corresponde a un Teniente Primero, de dotación del Centro de Detención Preventiva de Puente Alto, quien se encuentra con riesgo vital internado en la UCI del Hospital de Carabineros. Actualmente está en coma inducido, conectado a ventilación mecánica y con diálisis.

"Nos preocupa sobremanera el nivel de exposición y contagio de nuestro personal, especialmente porque aún no existe una definición clara si contagiarse con coronavirus será considerado o no una enfermedad profesional y, por tanto, si operan todas las coberturas de salud. Especialmente, la duda radica qué pasa si uno de los nuestros funcionarios fallece o queda con secuelas graves a causa de esta enfermedad: ¿su familia quedará cubierta o no?", indicó el Presidente de ANOP, Teniente Coronel Alberto Figueroa Quezada junto al Secretario Nacional Teniente Coronel, Andrés Muñoz Verdugo.

El directorio agregó que esta sensación de incertidumbre sobre su futuro se enlaza con el problema actual que viven los oficiales con sus derechos previsionales, ya que un contradictorio dictamen de Contraloría modificó el criterio de la ley que los homologaba en igualdad de condiciones al personal de Carabineros y la PDI, con el fin de entregar una protección adecuada según la naturaleza de sus funciones y exposición al riesgo.

En tanto, los ministerios de Justicia y Salud ya dispusieron medidas al interior de los recintos carcelarios, tales como restricción de visitas presenciales, zonas de aislamiento para los casos positivos y modificación del sistema de turnos del personal, entre otros.-