Carabineros fortalece acciones que promueven la seguridad

A través del personal de las oficinas comunitarias, carabineros enfoca gran parte de sus esfuerzos a implementar iniciativas preventivas, destinadas a instruir a las personas para que no sean víctimas de delitos, protejan el medio ambiente y erradiquen la violencia, entre otros temas.

Dentro de este contexto y teniendo en consideración que muchas son las familias que aprovechan los meses de enero y febrero para salir de vacaciones y dejan sus viviendas sin moradores, el personal de la oficina comunitaria de la Primera Comisaría San Fernando ha fortalecido sus acciones de prevención en todos los sectores de la comuna.

Sectores poblacionales del estero Antivero, río Tinguiririca, calles Cancha Rayada, Guadalupe, Línea Férrea, calle Juan Jiménez, Angosta, Cancha Rayada, poblaciones San Hernán y San Juan, sector Pedehue, entre otros, son visitados por personal de los respectivos cuadrantes, para fortalecer su rol educativo e impulsar múltiples acciones preventivas, con el propósito que la ciudadanía tome conciencia y adquiera buenos hábitos en una amplia variedad de temas.

Respecto de estas acciones, el jefe de la Oficina Comunitaria, Suboficial Mayor, Jhon Alfaro Hidalgo dijo que durante estos días fortalecieron las jornadas preventivas en todos sus ámbitos, porque la idea es prevenir todo tipo de delitos y en todos los sectores de la población. "Por este motivo estamos visitando diversos sectores poblacionales de la comuna de San Fernando, pero también localidades rurales".

No obstante todas estas acciones preventivas que realiza de forma diaria Carabineros, dijo finalmente el Suboficial Mayor Alfaro: "No tendrán efectos positivos si la comunidad no asume su responsabilidad en el autocuidado, por ello, reiteramos el llamado a la prevención y respeto por la legislación vigente en todos sus temas".