Capturan a sujeto cuando se disponía a robar en una tienda

El hecho se registró la noche del martes en pleno centro de San Fernando en circunstancias que detectives estaban dando cumplimiento a diversos requerimientos judiciales, y se percataron de la presencia de un sujeto que manipulaba un napoleón e intentaba cortar los candados de una tienda de electricidad.

Los efectivos policiales efectuaron un control de identidad, y a la consulta del por qué intentaba cortar los candados, éste no supo dar una respuesta coherente, y tras establecer que no era trabajador de la tienda, fue detenido en forma flagrante un hombre de 38 años, por el delito de robo en lugar no habitado.

El fiscal de turno dispuso que el imputado, quien posee antecedentes por delitos de robo en bienes nacionales, robo con intimidación, robo en lugar no habitado, fuera trasladado a la unidad policial a la espera de ser controlado y formalizado en el Tribunal de Garantía de San Fernando.