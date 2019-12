Tribunal ordena a casino indemnizar a familiares de trabajador fallecido en tiroteo

En el fallo (causa rol 28.333-2017), el juez Álvaro Durandal Martínez acogió la acción judicial interpuesta, tras establecer responsabilidad de la empresa al no contar con medios de detección de armas en el ingreso a la sala de juegos.

“No suprimir en los lugares de trabajo los factores de peligro al no existir medios de detección de armas en sectores de ingreso a la sala de juegos, toda vez que ingresó a dicho lugar cliente que con fecha 02 de julio de 2017 mató a dos trabajadores e hirió a otros cuatro con armas de fuego. Tal hecho constituye incumplimiento a las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud y en general la integridad física de los trabajadores”, sostiene el fallo.

La resolución agrega “que, conforme a lo razonado en el motivo precedente el daño es atribuible al actuar negligente de la demandada y no a un caso fortuito, pues encontrándose establecido ex ante el deber de cuidado, la demandada no adoptó las medidas de resguardo necesarias para evitar el ingreso de armas al interior de la sala de juegos del casino, habiendo existido anteriormente a las circunstancias fundantes del libelo pretensor, otro hecho delictivo en el cual se utilizó un arma de fuego como medio de intimidación para sustraer fichas de las mesas de juego, de tal manera que resultaba previsible para la demandada que pudiere ocurrir otro incidente dentro de la sala de juegos del casino con armas si no se mejoraban los controles de seguridad existentes a la fecha, los cuales en los hechos resultaron ser insuficientes para dicho fin (…)”.

Por tanto, concluye: “Que, ha lugar a la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta a folio 1 por Víctor Gilberto Reyes Reyes, Víctor Manuel Reyes Valenzuela, Víctor Ricardo Reyes Valenzuela y Amanda Tamara Reyes Valenzuela contra San Francisco Investment S.A., condenándola al pago de $110.000.000, divididos del siguiente modo: $50.000.000 para el padre Víctor Gilberto Reyes Reyes y $20.000.000 para cada hermano a título de daño moral, debidamente reajustados conforme a la variación del I.P.C, más intereses, desde que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada”.