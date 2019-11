Director de Escuela de Ingeniería UOH preside nueva Asociación Chilena de Ingeniería Geológica

Con el objetivo de promover realizar de difusión científica, discutir y generar propuestas técnicas que sirvan de marcos de referencia para la práctica profesional y generación de normativas en temas como riesgos naturales y medio ambiente, se creó la Asociación Chilena de Ingeniería Geológica, entidad que reúne a geólogos, ingenieros civiles y profesionales de disciplinas afines que trabajan en las áreas de geología aplicada a obras de ingeniería, geotecnia, recursos hídricos y riesgos naturales, entre otras.

La corporación es dirigida, de forma provisoria, por el director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de O'Higgins, Dr. Sergio Sepúlveda. "El objetivo es integrar a geólogos, ingenieros civiles y profesionales de disciplinas afines, así como a los estudiantes y egresados de las nuevas carreras de Ingeniería Geológica que comenzaron hace poco a dictarse en el país", comentó.

El Dr. Sepúlveda ha sido el encargado de convocar a la mayor cantidad de profesionales del área para interesarse en este proyecto y participar. "Con un pequeño grupo de colegas logramos reunir varias decenas de personas lo que es un buen número para comenzar, coordinamos la elaboración de los estatutos de la asociación, la constituimos como corporación sin fines de lucro y ahora como presidente, en conjunto con los miembros del directorio provisorio, la tarea será implementar esta normativa y echar a andar el funcionamiento de la Asociación", indicó.

El profesional agregó que esta entidad busca ser "Representante de la comunidad nacional en ingeniería geológica ante sociedades científicas internacionales, en particular la International Association of Engineering Geology and the Environment, que actualmente no cuenta con instituciones asociadas chilenas. A su vez, buscará relacionarse con otras sociedades nacionales en temas relacionados en geología e ingeniería, promoviendo una mayor vinculación a nivel científico y profesional"./