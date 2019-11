Diputada Alejandra Sepúlveda por sequía en Chile: "Todo el presupuesto de subsidio del MINAGRI debe ir a la pequeña agricultura"

Es dentro de este marco, que la parlamentaria aprovechó de tener al frente al Ministro Walker en la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados, para poder exponer sus inquietudes y propuestas; "El Gobierno hace unas semanas atrás presentó como propuesta al presupuesto 2020 un 0,2% de aumento a Indap y eso se contradice absolutamente con lo que el Ministro de Agricultura Antonio Walker ha dicho en esta comisión; porque si la pequeña agricultura es lo importante y es el recurso productivo que nos alimenta, y además supuestamente es el foco de este ministerio, por qué la propuesta inicial es de un 0,2% para Indap y ahora con la presión social, suben a un 2%".

"Nosotros presionamos mucho para que ese no fuera el aumento de presupuesto de Indap y no nos escucharon, hasta que se originó el estallido social; mi gran preocupación tiene que ver con el momento que estamos viviendo con la sequía que es la más dura que hemos vivido en los últimos 50 años y el instrumento de la Comisión Nacional de Riego (CNR) no sirve para eso, porque la CNR es un instrumento difícil de manejar y muy lento y ante eso es Indap el mejor instrumento para canalizar la ayuda a los pequeños agricultores afectados por la sequía, principalmente porque se focaliza en ellos".

"Entonces la gran pregunta es, si el Ministro de Agricultura, está dispuesto a que todo el subsidio de la cartera vaya enfocado a la pequeña agricultura y no seguir ayudando de forma sistemática al gran agricultor, esto no sólo tiene que ver con la sequía y la urgente ayuda que los pequeños agricultores necesitan, tiene que ver además con una reivindicación a nuestros agricultores más desprotegidos, no queremos más abusos", finalizó la diputada Alejandra Sepúlveda./