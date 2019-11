Diputado Castro apoya petitorio sobre aumento de presupuesto por déficit de recursos en salud pública

El parlamentario socialista y ex presidente del Colegio Médico, agregó que "Hoy el Producto Interno Bruto (PIB) es tan malo que ni siquiera llega al 6 por ciento de lo que exigimos.

El parlamentario por O´Higgins, Juan Luis Castro, dijo que "Junto al presidente del Colegio Médico, estamos en una causa común porque que el Presupuesto de la Nación, que ya se empieza a tratar mañana en la Cámara de Diputados, tiene un grave problema: es que no prioriza la Salud y que deja fuera a la Atención Primaria con un presupuesto exiguo de apenas 7 mil pesos per cápita, que no cubre las grandes demandas de listas de espera, de acceso a especialistas y menos de la cobertura, incluso del Plan Auge".

El Parlamentario Socialista y ex presidente del Colegio Médico, agregó que "Hoy el PIB es tan malo que ni siquiera llega al 6 por ciento de lo que exigimos. Por eso nuestra cruzada en común, con los médicos, con los funcionarios, trabajadores de la salud, parlamentarios y todos los que entendemos el clamor ciudadano, no puede haber solución a la crisis si no hay un mejor presupuesto para la salud en Chile que es lo que nos estamos jugando en estos días".

Del mismo modo, el titular del Colegio Médico, Ignacio De La Torre, agregó que "Como Colegio Médico hemos hecho un llamado junto a los otros gremios de la salud, de pedir un presupuesto que dé cuenta de los reales problemas y el déficit estructural de financiamiento de la salud pública".

De La Torre, advirtió que “Los ofrecimientos que se han planteado en la Ley de Presupuestos, lejos de expandir y aumentar los recursos para 2020, representa incluso, una disminución del 8 por ciento en su aporte a los hospitales y un aumento del per cápita, que se ha hablado del 20 por ciento, pero que apenas lo cifran los 7 mil pesos, cifra que es mucho menor de lo que las municipalidades deben invertir, para poder otorgar una salud de calidad a todos nuestros usuarios".

"Es por eso que hacemos un llamado a elevar el per cápita a los 10 mil pesos que es lo que hemos planteado como Colegio Médico y a una expansión del presupuesto hospitalario que permita terminar o reducir de forma significativa las listas de espera"./