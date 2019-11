Feria Arriba MiPyme busca reactivar economía orientando a pequeños y medianos empresarios

Para ir en ayuda de las empresas de menor tamaño que han sido afectadas por los acontecimientos que enfrenta el país en las últimas semanas, Corfo realizó la feria "Arriba Mi Pyme" en Rancagua, actividad, donde distintos actores públicos y privados se reunieron para ponerse a disposición de las pymes y emprendedores, respondiendo sus dudas, ofreciendo orientación profesional y herramientas que les permitan salir adelante.

En la oportunidad, el Intendente de la Región de O'Higgins, Juan Manuel Masferrer, junto al Gabinete Económico, liderado por el Seremi de Economía, Félix Ortiz y los directores de Corfo, Emiliano Orueta y Sercotec, Sebastián Osorio, conversaron con los pequeñas y medianas empresarios asistentes y escucharon sus demandas.

"Las Pymes han estado no sólo en el corazón de éste Gobierno, sino también de la gente. Es donde crece el país realmente, donde se da empleo, no son grandes empresarios, es gente común y corriente, que tiene sus negocios abiertos para darle educación y alimentos a sus hijos. Por lo tanto, es fundamental, ayudarles a ellos. En ése sentido, ya había un trabajo previo y ahora, con todo esto que está ocurriendo, tenemos que darles aún más apoyo. Hay un catastro para las pymes que han sido afectadas por actos de vandalismo y por delincuencia directamente. Ese es un programa que se llama "Levantemos mi pyme", donde además pueden postular a una serie de beneficios y flexibilidades para ponerse de pie", destacó el Intendente de O'Higgins, Juan Manuel Masferrer.

Esta actividad está enmarcada en el Programa del Gobierno "Levantemos Tu Pyme", donde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, junto a Corfo y Sercotec, identificaron un catastro nacional de 6 mil 800 pymes, que generan más de 400 mil empleos y que han sido afectadas por actos de violencia. Se les ayudará con medidas como subsidios, préstamos o garantías para que recuperen su capital de trabajo y vuelvan a levantarse.

Se han acordado con el sector financiero planes extraordinarios que den más flexibilidad, más posibilidades de reprogramar nuevos créditos para capital de trabajo y también rapidez en el proceso para que las mipymes puedan cobrar los seguros comprometidos. Además, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento prestará asesoría legal y tributaria gratuita a las Pymes afectadas.

Se darán facilidades para cumplimiento de obligaciones con más plazo para declaración del IVA, reconocimiento tributario de pérdidas inventarios, y también, exención de multas en pérdida de libros contables, entre otras, con el fin de aliviar a las pymes.

"El programa 'Levantemos tu Pyme' del Ministerio de Economía tiene varios instrumentos. Los primeros para la mayoría de las pymes que han tenido problemas de capital de trabajo, además de daños, por lo tanto, el gobierno está muy preocupado por todo eso, y hay varias iniciativas", indicó el Seremi de Economía, Félix Ortiz.

A esto la autoridad agregó que dentro de estas iniciativas está "Conseguir a través de Servicio de Impuestos Internos prórroga para los pagos del IVA. Segundo, hicimos un llamado a todas las empresas grandes a que paguen a 30 días y de hecho se mandó un proyecto de ley para anticipar el pago, desde 60 a 30 días. A todos los consumidores les hacemos un llamado para que compren en las pequeñas y medianas empresas, porque es la mejor forma de ayudarlas a levantarse rápido".

Algunas de las instituciones y organismos que estuvieron presentes en la Feria Arriba Mipyme fueron Corfo, Sercotec, Banco Estado, SII, ISL, Centros de Negocios, WeDo Cowork, OH Cowork, Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Con el fin de desarrollar nuevas herramientas y evaluar los programas en curso, en conjunto con el Ministerio de Economía y Sercotec, Corfo realizó un catastro de las pymes afectadas por la emergencia en todo Chile. Como es el caso de Flor Henríquez, propietaria de Fuente de soda "Mala Conducta" y Botillería "Los Manjares", ambos negocios ubicados en Villa Teniente de Rancagua, quien fue víctima de robos y destrozos a sus locales 2 veces por una turba de personas. Actualmente, su local está cerrado y lo que más le preocupa es el futuro que le espera con sus deudas como comerciante, teniendo en cuenta además que da trabajo a 2 personas.

"Fue Horrible entraron dos veces a mis locales, me destruyeron mi trabajo de años, sillas, mesas, quebraron vidrios y me robaron todo el licor de la botillería. Temí por mi vida. Lo que más me preocupa es como poder mantener a mis trabajadores, no los quiero despedir, pero no estoy vendiendo porque tengo los locales cerrados", dijo Flor Henríquez.

De las 6.791 empresas catastradas, 4.782 reportaron siniestros que implican deterioros significativos en su infraestructura, equipamiento y mercadería, por un promedio de $7,6 MM por empresa. De tales empresas, solo un 15% cuenta con seguros.

Un 74% del total de empresas que reportan daños corresponde a micro y pequeñas empresas. El total de trabadores directos afectados alcanza los 37.441. Respecto de la distribución geográfica, las zonas con mayor afectación fueron la Región Metropolitana, Valparaíso y Biobío, con un 43,8%, 14,6% y 10% del total de daños, respectivamente./