Comunicado Asociación de Trabajadores Municipales de Rancagua

Siendo ciudadanos del país y de Rancagua comprendemos, solidarizamos y somos parte del malestar generalizado ciudadano, por políticas públicas diseñadas bajo una Constitución subsidiaria, neoliberal de privatización y mercantil que todo es un bien de consumo.

Los consumidores son los Chilenos/as y este sistema político de Estado, no nos garantiza a todos/as; salud pública que incluye tratamientos y medicamentos, educación Pública de calidad gratuita y de libre acceso sin lucro, un sistema de pensiones con un jubilo digno, los servicios básicos de electricidad, agua potable, servicios del hogar y necesidades alimentarias. Sumar el querer vivir en una democracia plena, con igualdad social, oportunidades laborales, que NO ampare la corrupción, NO avale la impunidad de hechos ilícitos y además continúe amparando el maltrato laboral.

Nuestra Confederación Nacional de FF MM de Chile, organización que reúne a los municipios del país, señaló que nuestro deber es vincular las demandas ciudadanas con el fortalecimiento de los Servicios Municipales, defendiendo la función pública, la transparencia, siendo ésta la instancia para relevar nuestro lema, "SOY MUNICIPAL, NUESTRO TRABAJO ES LA DEFENSA DE TUS DERECHOS". Para ello, nuestra Confederación Nacional, llamo a los Trabajadores/as Municipales del país a una movilización y PARO de brazos caídos, sin atención al público a los actos Administrativos, asumiendo que las Urgencias se encuentran en los hospitales por tener que salvar las vidas humanas. De la misma forma, los Municipales si daríamos respuesta como todos los días a las necesidades básicas a la comunidad como son; entrega de agua potable a los sectores recurso de vital importancia para la vida, ayudar en catástrofes sean incendios, inundaciones y política municipal de salubridad y con ello mantener la extracción de residuos domiciliarios.

La Asociación de FF MM de Rancagua solicito al Sr. Eduardo Soto Romero, Alcalde de Rancagua, solidarizar en el proceso de 72 horas llamado por nuestra Confederación Nacional. Con ello fortalecer, dar consecuencia y dando credibilidad a sus palabras vertidas en redes sociales y medios de comunicación, que él como Alcalde de Rancagua, apoyaba y solidarizaba con las demandas sociales de la ciudadanía, más aún lo hiciera a través del apoyo a los Trabajadores/as Municipales de Rancagua, no reprimiendo verbal, en forma escrita y legalmente la adhesión de los Trabajadores/as.

Lamentablemente, nos permitimos informar que el Sr. Eduardo Soto Romero, Alcalde de Rancagua, NO solidarizo con los Trabajadores/as, muy por el contrario, debió instruir al Depto. De Recursos Humanos, la posible aplicación de medidas disciplinarias de sumarios Administrativos y generar detrimento del salario, posibles sanciones Administrativas, posibles no renovaciones de contratos a quienes adhirieran al llamado de la Asociación de Trabajadores/as. Normativa establecida en el Estatuto

Administrativo amparada en legalidad cuestionable como la Constitución, que vulnera los derechos humanos y ciudadanos. Sumar además su atribución de dejar sin su fuente laboral a un Trabajador/a y su familia, por el solo hecho de ser ciudadano, pensar distinto y querer ser parte como Trabajadores/as de los cambios estructurales que tienen sumidos al país en un desorden social. Por el solo hecho de políticos que durante décadas, no quisieron, no quieren escuchar y amedrentan con el ataque psíquico a las personas.

El Directorio de la Asociación de Funcionarios Municipales de Rancagua, con el fin de resguardar la integridad física y psíquica de los/as Trabajadores/as de la I. Municipalidad de Rancagua, con profundo desazón, no nos sumaremos al llamado de nuestra Confederación Nacional de Trabajadores/as Municipales de Chile, de poder expresar libremente junto a los Estudiantes, obreros, campesinos, mineros, dueñas de casa, adultos mayores y la inmensa mayoría de los Chilenos/as a un cambio de un nuevo Chile por lo antes señalado.

Atte./

DIRECTORIO ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNCIPALES DE RANCAGUA