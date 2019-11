Diputado Juan Luis Castro: "Ya está instalada la necesidad de un cambio en la Constitución de la República"

*Dijo además que "Ninguna solución va a estar dada solo por un acuerdo, entre el poder Ejecutivo y el Parlamento, porque no hay legitimidad suficiente en ninguno de los dos poderes".

* Por otra parte el Parlamentario señaló que "No hay fórmula alguna de pacificación social solo basado en el orden público o en el control policial".

"En el ámbito de lo que hoy día es el movimiento y el estallido ciudadano, aparece ya instalada de manera definitiva la necesidad de un cambio en la Constitución de la República de Chile", dijo el diputado por O´Higgins, Juan Luis Castro.

Según el Parlamentario: "Hoy ninguna solución solo va a estar dada por un acuerdo, entre el poder Ejecutivo y el Parlamento. No basta, no basta porque no hay legitimidad suficiente en ninguno de los dos poderes".

Para Castro, este momento representa: "El minuto en que se planteé un gran referéndum nacional que dé paso a una reforma, que la constitución abra, de una vez por todas, un proceso denominado constituyente o de un cuerpo colegiado elegido popularmente, que defina las bases de esa constitución y que garantice derechos de verdad, a la salud, a la educación, a pensiones dignas, que marque un antes y un después de la etapa política que hoy día estamos viviendo".

Guion seguido, el diputado Castro dijo que "La nueva sociedad chilena requiere que haya una carta fundamental, que es la constitución, que vincule ese proceso a la ciudadanía ¿Cómo? A través de un plebiscito que abra paso, en el muy corto plazo, a interpretar todo estallido social y encausando hacia esa nueva carta fundamental, que hoy día es un clamor ciudadano".

"Solo falta que el Presidente Piñera asuma esto desde el Estado de Chile para poder implementarlo como una secuencia programada, concreta pero rápida, que permita dar origen a esa nueva constitución que Chile merece", dijo para concluir el diputado Juan Luis Castro./