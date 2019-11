Especialistas internacionales en salud mental se reunieron en Universidad de O´Higgins

Investigadores del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O'Higgins organizaron, en el Campus Rancagua, la segunda reunión anual del equipo del proyecto de salud mental OnTrackChile, que contó con la presencia de especialistas de las universidades de Columbia, Washington, Nueva York y Universidad de Chile.

El proyecto, liderado por el Dr. Rubén Alvarado, investigador del Instituto de Ciencias de la Salud UOH, buscará adaptar a Chile un programa que está siendo aplicado en Estados Unidos, para personas que presentan el primer episodio de psicosis, y que incluye todos los aspectos, desde el uso de fármacos hasta su acompañamiento en el hogar. Se espera aplicar este programa en Centros de Salud Mental Comunitarios (COSAM) desde la Región de Coquimbo a la Región del Maule.

Durante las diversas reuniones, realizadas entre el 14 y el 16 de octubre, los investigadores revisaron el plan de análisis de datos; los métodos de invitación y trabajo de campo; la presentación de avances del equipo clínico; el informe de resultados preliminares del proceso cualitativo realizado; el análisis preparatorio sobre necesidades de adaptación en Chile, y analizaron los futuros planes de acción a corto y mediano plazo, entre otros.

"Estamos terminando el primer año del proyecto, y en esta segunda reunión anual revisamos la adaptación de la intervención, traída desde EE.UU. a nuestro país, para realizarla entrevistamos a distintas personas en el Ministerio de Salud y también a trabajadores en los centros de salud mental con el objetivo de ver la mejor manera de adecuar el proyecto: cuáles son algunas dificultades que podemos encontrar y cómo podemos sortearlas. Además, revisamos lo que viene: vamos a empezar a entrevistar a personas que son atendidas en los centros de salud mental, iniciaremos un seguimiento con ellas para ver si los cambios que introdujimos van a lograr una mejoría en sus vidas", explicó el investigador del Instituto de Ciencias de la Salud UOH, Dr. Alvarado.

Este es un proyecto que forma parte de un área de investigación denominada Ciencia de la Implementación, que consiste en que el objeto de estudio es el proceso en que se implementa una intervención, servicio o programa. Lo que se busca es estudiar cuál es la mejor manera de que una intervención o programa sea puesta en marcha y logre su objetivo, se consiga implementar tan bien como para que realmente la meta se cumpla.

En este contexto, el Dr. EzraSusser, miembro de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia y del Instituto Psiquiátrico de Nueva York, comentó que "Haremos algo realmente especial que no se ha hecho antes: introducir en gran parte del país un nuevo servicio para la gente que desarrolla por primera vez la esquizofrenia, estos programas han sido aplicados en otras partes como Escandinavia, pero no en Latinoamérica a una escala nacional, así que queremos mostrar que se puede hacer, que puede ser efectivo y que la gente que sufre de esquizofrenia puede tener una oportunidad de recuperarse".

Este estudio representa un nuevo acercamiento para trabajar con gente joven que está experimentando por primera vez esta enfermedad mental y su objetivo es iniciar su tratamiento en forma temprana, con un set de herramientas específicas que proveerán no sólo un buen servicio médico, sino también un profundo sentido humano, adaptado a su propia cultura y sociedad, entregándoles una orientación hacia la recuperación, que les ayude a seguir adelante con sus vidas, con la esperanza de que esta enfermedad no cause la discapacidad con que se la suele asociar.

Respecto de los beneficios que este proyecto reportará a nuestro país, Leopoldo J. Cabassa, PhD, profesor asociado de la Universidad de Washington, manifestó: "La esperanza es que ayude a mejorar la calidad del servicio para las personas que tienen un primer episodio de psicosis para que no solamente reciban tratamiento biomédico sino también psicosocial, buscamos ayudar al paciente y a sus familiares para puedan recuperarse de la psicosis. También, vamos a aprender: nos va a ayudar mundialmente para asimilar cómo se implementan estos servicios en un sistema de salud avanzado como el de Chile, qué podemos aprender en un país latinoamericano, pero también vamos a poder estudiar cómo se hace para poder aplicarlo en EE.UU.".

La investigación "Ontrack Chile forFirstEpisodePsychosis", se adjudicó fondos internacionales entregados por el prestigioso NationalInstitute of Mental Health, uno de los concursos más competitivos en el campo de la salud a nivel mundial, transformándose así en el primer proyecto de salud mental en Chile en adjudicarse este premio, que consiste en un fondo de US$ 3 millones, para un proyecto de 5 años de duración./