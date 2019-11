Incidentes y detenidos en nuevo día de movilización en San Fernando

La movilización comenzó como es tradicional en la plaza de armas, para luego dirigirse al cruce de la avenida José Miguel Carrera con la ruta 5 Sur por el costado poniente, intentando cortar el tránsito, situación que fue controlada inmediatamente por las fuerzas de carabineros a través de gases lacrimógenos.

Los manifestantes ante esta situación se disolvieron en diferentes direcciones, pero luego de algún enfrentamiento con las fuerzas policiales cercaron el paso de los vehículos por este sector.

Al caer la tarde la marcha volvió a la ciudad por la principal arteria de acceso como es Manuel Rodríguez y al llegar a la plazuela los manifestantes nuevamente se enfrentaron con carabineros con piedras, mientras que las fuerzas policiales usaban gases lacrimógenos y disparos de balines para disolver a los que aún seguían protestando.

Jorge Allende, vocero del Movimiento Social y Laboral Colchagua señaló que las demandas sociales están aún activas, por eso la gente se está movilizando en las calles, ya que el gobierno no quiere escuchar. Dijo también que "Nos tomamos en forma simbólica la carretera 5 Sur en el cruce con Nestlé, como se hace en todas la comunas de la región, nosotros no convocamos a estas marchas, pero si estamos inserto en ellas ya que queremos un cambio".

Manifestó también el vocero que "Lamentamos el accionar de carabineros, quienes nos estaban esperando en el cruce Nestlé , amenazándonos con armamento y con bombas lacrimógenas apuntándonos al cuerpo, sabemos que tienen que resguardar el orden público, pero lamentamos su accionar".

Finalizó expresando que "En la plazuela se generaron algunos disturbios, donde nuevamente hubo disparos de balas de salva para dispersar la marcha cuando nos dirigíamos a la plaza, pero no se pudo, donde 5 fueron los detenidos, pero seguiremos con nuestras movilizaciones, le exigimos a carabineros, al gobernador y porque no al intendente que tranquilice a sus tropas ya que esto no es una guerra"./