Familias de Marchigüe mejoran calidad de vida gracias al Programa de Habitabilidad

Magali Calderón, de 32 años, y madre de tres niñas, es dueña de casa. En la oportunidad, agradeció a "Quienes me ayudaron a terminar mi baño, y mi cocina, es un sueño muy esperado para que mis hijas tengan algo lindo. Ya no van a salir en pleno invierno al baño, y eso me deja tranquila. De verdad muchas gracias".