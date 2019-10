Senama se hará parte de la denuncia por muertes en hogar sinestrado de Rancagua

Esta mañana el director nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Octavio Vergara, se trasladó hasta el hogar de adultos mayores Santa Cecilia, ubicado en la comuna de Rancagua, Región de O´Higgins, que durante esta madrugada resultó afectado por un incendio, en el que fallecieron 6 personas -5 adultos mayores y una cuidadora- y dejando a otras 2 con riesgo vital.

El director nacional de SENAMA manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y expresó su preocupación por los sobrevivientes de esta tragedia. "Lamentamos profundamente la muerte de estas 6 personas y entregaremos todo lo necesario para apoyar a las familias en este difícil momento. Hemos activado todos los mecanismos establecidos para acompañar, acoger y entregar apoyo psicológico a los sobrevivientes de este terrible accidente y sus familiares. Además, como SENAMA nos haremos parte de la denuncia para que se investiguen las causas del incendio y las posibles responsabilidades por parte del operador".

El recinto no contaba con resolución sanitaria por lo que no cumplía con todos los requisitos para funcionar. "Todos los establecimientos de larga estadía para personas mayores deben contar con autorización sanitaria entregada por la Seremi de Salud, cuyos requisitos mínimos están contenidos en el Decreto N°14 del Ministerio de Salud, por lo tanto, este recinto no estaba operando conforme a la ley. En este sentido es fundamental que las familias exijan esta autorización si se ven en la necesidad de institucionalizar a un familiar", agregó el director de SENAMA.

Asimismo, Octavio Vergara precisó que "Desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor estamos trabajando para mejorar los estándares de calidad y atención que existen en los establecimientos de larga estadía, con el fin de mejorar los servicios que se entregan y asegurar una atención de calidad, con enfoque socio sanitario y en la que se respeten y garanticen los derechos de los residentes y su bienestar. Durante el mes de diciembre inauguraremos, en la comuna de Rengo, un nuevo establecimiento de larga estadía de SENAMA, que contribuirá a dar respuesta a la demanda de cuidados existente en la región".

Junto con el hogar Santa Cecilia, el administrador, mantenía otro establecimiento de larga estadía, el que fue fiscalizado en horas de esta mañana por la Seremi de Salud, decretando su prohibición de funcionamiento. Los 8 residentes de este recinto serán reubicados por SENAMA, al igual que los sobrevivientes del establecimiento siniestrado que no contaban con red de apoyo inmediato por parte de familiares.

Finalmente, el director nacional de SENAMA entregó algunas recomendaciones al momento de institucionalizar a una persona mayor: "Es importante que las familias puedan considerar algunos aspectos antes de institucionalizar a una persona mayor.

Primero, que visiten el establecimiento. Solicitar la resolución sanitaria, que es lo que indica que está autorizado para funcionar y preguntar por el protocolo de emergencia y por las capacitaciones del personal en este ámbito. Además, es importante mantener un flujo constante en las visitas, lo que permite darnos cuenta de cualquier situación extraña o incumplimiento de los derechos de las personas mayores", agregó./