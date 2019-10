Vecinos no quieren estado de excepción constitucional en su comuna

Comunidad de Graneros se organiza para hacer frente a hechos vandálicos, legitiman los petitorios y votan un rotundo "no" a solicitar se decrete Estado de Excepción Constitucional, ni toque de queda en la comuna.

Así lo dio a conocer el alcalde Claudio Segovia Cofré, quien encabezó una reunión ciudadana con dirigentes vecinales, directores de colegios y diversos actores sociales para analizar la actual situación por la que atraviesa la comuna, en el contexto de la revuelta popular que exige al gobierno más y mejores medidas que buscan disminuir las brechas sociales.

"Nos hemos reunido con la ciudadanía para expresarle nuestra preocupación por los hechos acaecidos en Chile y junto con señalar que nosotros abrazamos las demandas sociales, pero también hay hechos delictivos de los que tenemos que dar cuenta y asumir la responsabilidad que nos cabe, como líderes, de poder contar las cosas como son, que a veces se magnifican o se dan noticias falsas", expresó el edil de Graneros.

Asimismo, agregó Segovia que "La gente está con temor y tenemos que decirlo, pero también hay adhesión al movimiento, uno que a nuestro juicio no tiene que detenerse y no tiene que ver con que hayan hecho trabajar a los diputados el domingo y a los senadores el lunes y hoy (martes), sino que con que den respuestas concretas y no pretendan mantener equilibrios macroeconómicos a costa del dolor humano de miles y miles de compatriotas que tienen que sobrevivir con una miseria de sueldo, o con toda la injusticia social que subyace en nuestra sociedad".

El alcalde granerino asimismo, dio a conocer que tanto carabineros, como la PDI han hecho tremendo trabajo en estos días, sin embargo, nos hemos percatados que los encapuchados que han saqueado nuestros supermercados, no son conocidos en Graneros, lo que nos hace sospechar que no son de aquí. "Ellos han llegado a aprovechar la oportunidad", manifestó y la importancia del compromiso vecinal es poder controlar a estos delincuentes y denunciar que es lo que nos corresponde, concluyó Claudio Segovia./