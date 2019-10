Postulación a subsidio para agricultores no usuarios de INDAP afectados por granizada

El 12 de noviembre pasado se registró una inusual caída de granizo que provocó graves pérdidas en los cultivos y producciones agrícolas de varias localidades de la región de O'Higgins. Muchos pequeños productores perdieron prácticamente toda su producción, varios quedaron desolados, pero rápidamente se animaron a seguir luchando.

En ese contexto, a un mes del evento, se entregaron incentivos económicos a 112 pequeños agricultores usuarios de INDAP de las comunas de Codegua, Graneros, Machalí, Mostazal, Rancagua y Requínoa, por un monto total de más de $192 millones, y $172 millones a no usuarios de INDAP; con el objetivo de paliar en parte las pérdidas de producción experimentadas.

De aquellos recursos entregados, quedó un saldo de alrededor de $125 millones que no fue asignado y ahora aquellos recursos fueron liberados para una nueva postulación, ante esto el SEREMI Joaquín Arriagada hace un llamado a postular para hacer uso de aquellos recursos.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN Y PLAZO

Para poder postular se requiere ser pequeño productor afectado por granizo y lluvias del pasado noviembre y estar en el catastro hecho en su oportunidad por el SAG, no explotar una superficie mayor a las 24 hectáreas de riego básico, no ser usuario de INDAP (ya fueron bonificados), haber tenido sobre un 40% de daño, no tener seguro agrícola contratado, ingresos que no superen las 20.000 UF y no haber sido beneficiado ya con este instrumento.

Dejamos en este enlace de descarga el documento donde se detalla el procedimiento y ficha, requisitos y criterios de priorización. Los antecedentes se estarán recibiendo desde este lunes 28 de octubre de 2019 y se extenderán hasta el martes 12 de noviembre de 2019 en las oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero, ubicadas en Teniente Coronel Bernardo Cuevas #480, Rancagua, primer piso, en horario de oficina.

Recordamos que los postulantes deberán ser quienes ha catastrado el Servicio Agrícola y Ganadero, no usuarios de INDAP, reiteramos que la postulación debe ser presencial.

Una vez concluida la etapa de selección y aprobación, la autoridad administrativa emitirá una resolución de adjudicación, en la cual se identificará el productor afectado y el monto de subsidio aprobado. La entrega de subsidio será entregada por medio de cheque directamente al afectado./