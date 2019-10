Diputada Sepúlveda apoya manifestaciones pacíficas y condena actos de violencia

La parlamentaria del distrito 16, dice apoyar las manifestaciones que han sido de carácter pacífico, pero al mismo tiempo condena todos los actos de violencia que se han producido, tanto de civiles como de Fuerzas Armadas.

"Primero quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo con las manifestaciones, bajo la consigna que Chile despertó. Esta crisis social que estamos viviendo en diferentes regiones y comunas del país, se debe a que la ciudadanía quiere reformas sociales profundas, en beneficio directo a ellos y no a unos pocos, yo soy diputada por muchas comunas de la Región de O´Higgins y en los últimos meses antes del despertar de este movimiento social, pude verificar en terreno, con las personas, el descontento que se estaba generando, producto de tantas situaciones de abuso y desigualdad; fue así como iniciamos la lucha por la protección del bosque nativo y nuestros recursos naturales; dimos la pelea con el agua y los pequeños agricultores; alzamos la voz para decir con fuerza y convicción no más AFP´s; del mismo modo hemos acompañado y salido a la calle tanto en Santiago como en Rancagua, con muchos comités de viviendas tanto en sectores rurales como urbanos, para dar una solución al acceso a la vivienda".

"Pero, también y de forma muy enfática quiero dejar en claro que condenamos la violencia, y también el uso desmedido de fuerza por parte de efectivos de Fuerzas Armadas. Los saqueos y desmanes se deben acabar y debemos además proteger el derecho de la ciudadanía poder manifestarse de forma pacífica, porque acá hay un descontento social que no pasará, si el Presidente Piñera no es capaz de escuchar al pueblo chileno y dar soluciones reales y de fondo a las demandas sociales, porque ya no quieren esperar más"

"Este es un escenario complejo pero al mismo tiempo esperanzador, he visto como las familias chilenas salen a la calle manifestándose pacíficamente por sus derechos y he visto también actos vandálicos que no pueden seguir sucediendo, pero desde el parlamento no permitiremos el uso desmedido de la fuerza y estaremos vigilantes a proteger los derechos humanos de las personas, en eso no vamos a tranzar".

"Quiero enviar un mensaje de apoyo y esperanza a todas y todos en nuestra querida Región de O´Higgins, estamos escuchando e impulsaremos todas las reformas sociales profundas que la ciudadanía nos exige, tenemos que estar a la altura y mostrar unidad, porque hoy más que nunca es el pueblo de Chile quien habla", finalizó la diputada Alejandra Sepúlveda./