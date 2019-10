Movimiento Social y Laboral Colchagua apoya al Frente Estudiantil

El vocero manifestó además que “por años se ha abusado de la clase trabajadores, y no solo el actual gobierno, sino que también el anterior gobierno, que no han hecho nada por cambiar la situación”.

Dijo también que “Estamos en contra de los grandes empresarios que han abusado enormemente de la gente, con abusos y represiones, con cobros abusivos con alzas de tarifas, hacemos el llamado para salir a las calles como trabajadores ya que será un bien común para todos”.

Sobre la violencia y hechos delictuales que ocurrieron, Jorge Allende señaló que “Yo no excuso lo que está pasando en las calles, pero el malestar de la gente no se compara con la violencia que se nos comete en el día a día, leyes hechas para los ricos, me coloco en el lugar de muchas personas que por muchos años han sido reprimidas”.

Por su parte, Fany Cornejo San Martín dirigente de la organización de mujeres ATA manifestó que “Con la marcha de enero de puras mujeres se logró un cambio de paradigma, cultural, concientizando a la población en materia de género”.

Agregó que “Nosotros como mujeres no podemos quedar ajenas al malestar social que se está realizando hoy, el descontento es hoy contra la estructura del estado y hoy contra el gobierno de turno lo que han profundizado el modelo que nos cansó y no funcionó, no entendiendo las necesidades básicas de las personas”.

Finalizó diciente la dirigente que “Hoy estamos hablando de AFP, salud, educación, equidad de género, de la colusión, corrupción y malversación de fondos”

En lo local Fany Cornejo acotó que “En San Fernando tenemos un tema súper atingente que es la corrupción en la Municipalidad, y que no lo estamos tocando que lo estamos olvidando, pero también responde a eso”.

Mientras tanto el abogado del movimiento social y laboral Colchagua, Nicolás Núñez Gangas señaló que “Yo represento a varios sindicatos en la comuna y también al movimiento social, hoy estamos en una coyuntura social histórica distinta, ya que cuando se declara estado de excepción constitucional cambia el paradigma y la gente ya no se toma estas señales de la misma forma ya que genera efervescencia social”.

Dijo también el abogado “no podemos controlar las situaciones de violencia espontáneas que se generan, si el Estado no lo puede controlar, el gobierno no lo pueden controlar, como le piden a la gente que haga el trabajo de ellos”.

Finalizaron expresando los dirigentes “que las coyunturas históricas dan la oportunidad que la gente se reorganice, hoy se está hablando de política en las calles, y se necesita hacer una nueva asamblea y un nuevo pacto social, generando espacios de diálogos con instancias vinculantes para cambiar el modelo, siendo una lucha a largo plazo”