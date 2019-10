Chile alzó la voz

Con el silenciado pero no olvidado ruido de las cacerolas, Chile esta mostrando su malestar y descontento; siendo las nuevas generaciones las que reclaman cambios profundos en la forma de llevar el país, son ellos quieres demandan mayor seguridad social, que la estratificación social no siga siendo una sentencia de por vida, donde si naciste vulnerable, seguirás vulnerable... y para dejar de serlo la única manera es esforzarte todos los días, porque el estado no lo hará por ti; y como sociedad hemos normalizado esto, y ya se nos olvidó que el estado, con el trabajado de todos, tiene la obligación de proporcionarnos derechos humanos fundamentales, educación, salud, seguridad y que lograr adquirir bienes básicos como una vivienda, espacios de recreación, áreas verdes, entre otros no deberían ser un privilegio y mucho menos un negocio que solo aumenta las inequidades sociales, trabajar debería permitirnos vivir de manera tranquila y no para muchos solo sobrevivir.



No sabemos cómo continuarán los siguientes días, pero el Gobierno y los parlamentarios, sin mirar color político, deben escuchar las necesidades de la población; eternizar el discurso culpando al vecino ya no sirve, para lograr una mejor sociedad hay que unirse y dejar de obstaculizarse unos a otros, trabajando por el bien común.

La Región de O’Higgins y San Fernando también es escenario de cacerolazos y marchas aquí también se alzó la voz, no sabemos cómo terminará, pero el Estado, el gobierno, y los parlamentarios, entre otros, tienen la palabra.

Señores parlamentarios para ello les recordamos parte de su contrato laboral:

Que hacen Los senadores y diputados ?

Los senadores y diputados se encargan de crear y aprobar las leyes que rigen en Chile. Para esto estudian los proyectos de ley que son enviados por el Presidente de la República o creados por los propios parlamentarios, los discuten y finalmente los votan. Son ellos los que aprueban o rechazan las nuevas leyes.

A quienes representan ?

Como son elegidos por votación popular, los parlamentarios deben tomar en cuenta los intereses de la gente que vive en su distrito o circunscripción. El diputado o senador está representando a sus electores cuando debate un proyecto en la sala de sesiones y cuando vota por su aprobación o rechazo, por lo que debe actuar en consecuencia.

Quienes fiscalizan que las cosas se hagan en Chile ?

Los diputados tienen una función exclusiva de Fiscalizar a otros poderes del Estado, es decir, critican, cuestionan, autorizan y/o reprenden sus actos. Así, la Cámara puede entablar acusaciones constitucionales contra altas autoridades del Gobierno, del Poder Judicial o de las Fuerzas Armadas; crear comisiones investigadoras, y citar a declarar a ministros de Estado para ciertas materias.

Señores parlamentarios se olvidaron de su trabajo, sus empleadores que somos todos los chilenos les pedimos una explicación.

Marcela Toledo Cornejo