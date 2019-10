Realizan marcha contra abusos sexuales en colegios

Bajo el lema "#YO SI TE AYUDO" más de mil personas marcharon este domingo en contra de los abusos sexuales infantiles denunciados en los colegios de Rancagua.

La manifestación fue convocada por diversas organizaciones ciudadanas como la agrupación Manos que hablan, agrupación Papás escúchenme, agrupación Creciendo Feliz, Justicia para Florencia, la Agrupación de Padres y Familiares Autismo Rancagua y apoderados del colegio municipal Manso de Velasco, motivados por la vulneración sufrida por uno de sus alumnos.

El abuso habría sido cometido contra un niño de condición autista de 7 años, por el inspector del colegio, quien no fue alejado de sus funciones a pesar de la gravedad extrema de estos hechos. Frente a este anómalo proceder es que se organizó esta protesta pacífica, en la que se exige realizar cambios en los protocolos actuales de procedimiento ante abusos sexuales al interior de establecimientos educacionales, que no apoyan a los menores y los re victimizan. Al respecto, Natacha Montoya, abuela del niño, en representación de la familia, señala que "Lo que estamos pidiendo son cambios y reformas, este sistema no nos acompaña, solo nos pone trabas. Nos hemos encontrado con barreras, la primera de ellas fue el colegio", enfatizó.

A la manifestación asistió el diputado Raúl Soto, quien ha acompañado a la familia del menor en todo este doloroso proceso de búsqueda de justicia, donde manifestó que "Nosotros no vamos a permitir que por una red de protección se impida a la familia alcanzar justicia, es por eso que vamos a citar a Valparaíso al Fiscal Nacional, al Superintendente de Educación, a todas las autoridades que corresponda para garantizar que se haga justicia y para garantizar que quienes están protegiendo al violador, no puedan seguir haciéndolo, esa directora debe renunciar".

A las palabras del parlamentario se suman las de la Agrupación Autismo Rancagua, quienes también solicitan la destitución de Rosa Pérez, directora de este centro educacional, enfatizando que su proceder derivó en la vulneración de los derechos de la víctima, contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en 2008.

Elizabeth Escobedo, Presidenta de Autismo Rancagua señaló que "Como padres y familiares de niños y niñas y jóvenes con autismo, es nuestro deber hacer valer sus derechos con respecto a educación, seguridad y salud, donde no existen políticas públicas que amparen a las personas con autismo. El proceder del colegio es una muestra de vulneración de derechos. No queremos más niños o niñas abusados. Este cambio debe partir por sacar a la directora del colegio".

Como comunidad este grupo de padres y familiares, exige se preste el apoyo necesario a la familia y al menor afectado, a la vez que se aplique el máximo rigor de la ley para el delito cometido y se tomen las medidas para garantizar la seguridad y educación de todos los niños y niñas con autismo./