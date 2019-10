25 mujeres de Chimbarongo finalizan Programa de Apoyo a la Dinámica Familiar

La seremi de Desarrollo Social y Familia, Mónica Toro Toro, directora regional de Fundación PRODEMU, Nessy Morattelli, la DIDECO de la Municipalidad de Chimbarongo, Ángeles Desidere, y los concejales Félix Bugueño y Julio Inostroza encabezaron la ceremonia de cierre del Programa de Apoyo a la Dinámica Familiar, que benefició a 25 mujeres de la comuna.

"Quiero agradecer la participación de todas ustedes por la valentía y ganas que tuvieron para participar de este Programa, y decir que como Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Fundación Prodemu los seguiremos implementado ya que tenemos el mandato de nuestro Presidente Sebastián Piñera de acompañar y apoyar sobre todo a las familias de mayor esfuerzo. Estamos convencidos de que estas iniciativas son fundamentales para mejorar su calidad de vida, y hacer que sea más fácil y feliz", agregó la seremi.

Por su parte, la directora regional de Prodemu expresó que "es un agrado poder impartir estos talleres que contempla el Programa de Apoyo a la Dinámica Familiar. Ustedes no tienen nada que agradecer, somos nosotros quienes tenemos que hacerlo, y les damos las gracias por permitirnos acompañarlos, por entregarles las herramientas necesarias para que salgan adelante en la vida. Muchas gracias por creer en nosotros".

PROGRAMA APOYO A LA DINÁMICA FAMILIAR (ADF)

El Programa es parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, junto a la Fundación Prodemu, y su objetivo es contribuir al bienestar psicosocial de niños y niñas de familias pertenecientes al Subsistemas Chile Solidario, Seguridades y Oportunidades, por medio del fortalecimiento de las habilidades parentales de mujeres y hombres, a cargo de su crianza. La presente versión se ejecuta en 14 comunas de la Región.

Se trata de una propuesta formativa y de capacitación, diseñada como taller, que se realiza en 10 sesiones de 3 horas cada una, es decir 30 horas de formación. En cada taller se considera la participación de aproximadamente 20 personas.

"Me dirijo a ustedes para despedir este curso, y contarles que un día recibí un llamado para participar, sin saber de qué se trataba, decidí hacerlo, y no me arrepiento, por el contrario, aprendí mucho, me voy con muchas herramientas para el futuro.

Agradezco las enseñanzas que nos dieron y personas que conocí, muchas gracias", destacó Carmen Llanos, participante del Programa.

En la misma línea, Gabriela Iriarte, relevó que "Gracias al Programa me pude encontrar conmigo misma. Me siento muy agradecida de haber participado en este curso, porque trae herramientas para poder trabajar y seguir adelante en la vida. Sin duda, que me permitirá superar etapas".

Finalmente, la DIDECO de la Municipalidad de Chimbarongo dijo que "Estamos finalizando una etapa importante para ustedes, un proceso que les permite obtener herramientas para salir adelante en sus vidas, junto a sus familias. Gracias a las instituciones públicas, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Fundación Prodemu por esta oportunidad que nos dieron para las familias de Chimbarongo"./