Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital de Chimbarongo se reúne con nueva directora

"Me gustó conocer al Consejo Consultivo, creo que participaré de varias de sus reuniones mensuales. Como médico EDF me hubiese gustado sumarme anteriormente a sus sesiones, donde hubiese acercado nuestra labor de facultativo a la comunidad y no esperar situaciones en específico para poder solucionarlas", señaló en primer término la doctora Valenzuela.

Agregó que "Hicimos buenos lazos, se retiraron muy conforme y contentos con nuestra participación y estoy a la espera de nuevas reuniones para poder hacer cosas que de esta reunión ya se desprendieron algunas que ellos mismos propusieron, que van en una mejor atención a los usuarios y pacientes".

Por su parte, Luis Vidal Gajardo, presidente del Consejo Consultivo, valoró la grata recepción que tuvo la directora con la directiva e integrantes de esta entidad: "Esta fue nuestra primera instancia que permitió conocerla, darle la bienvenida a su cargo y entregarle algunos puntos de vista sobre la labor que desarrollamos. Ella por su parte nos conoció, y nos agradeció nuestro trabajo".

Como balance la jornada, Luis Vidal destacó que "Fue una instancia muy provechosa, en el sentido que la directora también cree que debemos seguir mejorando la atención a los usuarios, una mayor fluidez, entre el hospital y la comunidad en la entrega de información. Intercambiamos muchas experiencias, ideas, soluciones, etc.; esperamos continuar con esta buena relación que generamos en este encuentro"./