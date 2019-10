Una nueva forma de concientizar sobre la conservación de animales

Los 4 pilares fundamentales que rigen el trabajo de los zoológicos modernos son la investigación, educación, entretención y conservación. En este marco, Parque Safari se ha enfocado en la entretención, pero con especial énfasis en la educación y conservación, a través de los recursos presentes en sus instalaciones, pero también por medio de las actividades que desarrolla con las entidades educativas de la zona, como los establecimientos educacionales.

Efectivamente, el parque cumple un rol educativo importante considerando que, generalmente los zoológicos son vistos como un lugar recreativo en vez de un sitio para educarse o aprender de las especies. Alonso Silva, médico veterinario de Parque Safari, señala que lo principal es transmitir toda la información posible sobre los ejemplares que se exhiben, mediante gráficos que muestran los estados de conservación de los animales, y sus características biológicas, tales como su comportamiento, alimentación y reproducción.

Además, el parque ofrece información educativa que se entrega a través de señalética y cuenta con guías que acompañan a los visitantes y les enseñan sobre los animales. En ese sentido, lo particular que tiene el parque es que a todos los tours se puede ir con guía. El médico veterinario explica que "Contar con alguien que vaya entregando información sobre las especies que se están observando, es como una clase en terreno, mucho más didáctica y con un valor educativo".

Silva establece que el tipo de experiencia que viven las personas cuando visitan estos lugares es el plus más importante, porque finalmente no todos los parques tienen la posibilidad de tomar un tour que tenga acceso a un guía. Esto es un gran beneficio, puesto que se pueden resolver dudas, incluir temas más entretenidos y curiosidades sobre los animales. Cabe agregar que el parque está compuesto principalmente por animales que estuvieron en circo o que pasaron por un proceso de rehabilitación, pero que no pueden ser devueltos a su medio silvestre por características físicas o conductuales.

Otra tarea que desarrolla Parque Safari es el trabajo de educación sobre conservación que culmina con el proceso de rehabilitación de un animal en su liberación, involucrando a la comunidad del lugar, donde este fue rescatado. Esto, porque es importante que el animal se reinserte nuevamente en el mismo sitio, por un tema de viabilidad en su reinserción después de la rehabilitación y porque es importante educar a la gente sobre su cuidado.

EDUCACIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE ANIMALES

En la región, donde se ubica Parque Safari todavía existen muchos pueblos rurales, y persiste un desconocimiento sobre la importancia de la fauna silvestre. El médico veterinario del parque indica que es importante que siempre las liberaciones culminen con una actividad educativa, para así finalizar con algunos estigmas que todavía mantienen algunas comunidades sobre los animales, o creencias culturales que generalmente llevan a que algunos de ellos ingresen al centro de rehabilitación.

"Alguna gente le dispara a los chunchos y lechuzas por miedo, por algunas creencias culturales, como que son brujos, y finalmente el animal tiene que pasar por un proceso de rehabilitación. Después de eso es importante educar a la gente de que ese animal no tiene esa capacidad sobrenatural y que cumple un rol muy importante dentro el ecosistema. Las aves nocturnas son grandes controladores biológicos de las poblaciones de ratones y conejos," manifiesta el profesional.

En ese sentido, las actividades que se hacen con las escuelas de la zona, como las liberaciones de aves o mamíferos, tienen un tremendo impacto positivo para educar y conservar la fauna silvestre. Lucía Abello, directora de la Biblioteca Pública Municipal de Doñihue -institución desde, donde se fomenta la educación ambiental-, enfatiza que "Ha sido maravilloso cuando se libera un ave ya que, además de fascinación, nos provoca mucha alegría que se haya salvado. Allí está la esencia de la naturaleza: que las aves y la fauna nativa retornen a su hábitat, en el lugar en que tienen que estar" relata entusiasmada.

De esta manera, Abello considera importante la labor de Parque Safari en acercarse a la comunidad y hacerla partícipe de las actividades de recuperación de especies. "En general, la gente tiene una mala opinión de los zoológicos, pero cuando nosotros vemos que hay una actividad que es interesante, altamente educativa en lo que a creación de conciencia ambiental se refiere, que sale de lo común, no queda más que aplaudirla en términos que se salvan aves en particular, fauna nativa en general, que ha tenido algún problema o ha sido dañada por el hombre, se aprecia allí un trabajo efectivo", indica la bibliotecóloga de la localidad.

Por otra parte, el parque también ha llevado a cabo actividades con escuelas de Coltauco. Un ejemplo es la Escuela Agrícola San Vicente de Paul, la que cuenta con 320 alumnas y alumnos, y es un lugar desde el cual se realizan algunas liberaciones de las especies rehabilitadas y donde también se han hecho charlas dirigidas a los estudiantes. Marcelo Silva, director de la escuela, señala que un grupo de alumnos acompañan a las personas del parque a liberar un zorro o peuco, especies protegidas dentro del predio de la escuela, que se ubica en el Cordón Cantillana", específica el docente.

Sobre el valor educativo del trabajo del Parque Safari con la escuela agrícola, el director indica que tiene un valor práctico en el sentido que se hace realidad todo lo que se puede hablar teóricamente sobre medio ambiente. "Es un escenario de aprendizaje real, donde el niño tiene conciencia de que ahí se están liberando especies, que se están cuidando y está él conviviendo con este entorno que hay que proteger y cuidar para el futuro", concluye./