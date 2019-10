Investigador postdoctoral del Instituto de Salud UOH presentó estudio en conferencia internacional

Entre el 27 y 31 de julio recién pasado, se realizó el International Gap Junction Conference (IGJC 2019), en la ciudad de Victoria, British Columbia, Canadá, ocasión en la cual el investigador postdoctoral del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O'Higgins, Aníbal Vargas, presentó el estudio titulado "Role of astrocyteconnexinhemichannels/pannexons in cortical spreadingdepression and transcriptomicprofile".

Este trabajo investigativo exhibió algunos resultados preliminares que muestran la participación de canales de membrana llamadas panexinas y conexinas, en un fenómeno que se denomina Depresión Cortical Propagada (cortical spreadingdepression, CSD),el cual se caracteriza por una despolarización y caída de la actividad eléctrica de células cerebrales, que comienza en un punto de daño y se irradia, como una onda, a toda la corteza cerebral. Esto sucede, por ejemplo, durante un impacto traumático en el cráneo o en migrañas crónicas. Esta onda y su intensidad están relacionadas con daños crónicos en el tejido cerebral y con condiciones de salud mental, como abuso de sustancias, síndromes de angustia, desórdenes de personalidad o depresión, entre otras patologías.

"Con la colaboración de académicos de la Universidad Católica de Chile, el Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso y la Universidad Diego Portales, observamos que la modulación farmacológica, específica de estos canales, altera la progresión y la intensidad del CSD realizado sobre tejido cerebral in vitro. La modulación farmacológica de canales nos permite saber qué canales condicionan la aceleración y extensión de la propagación del daño y cuáles la disminuyen. El entendimiento de este fenómeno nos permitiría proponer nuevas estrategias farmacológicas para evitar el daño a mediano y largo plazo en el tejido cerebral", explicó el investigador UOH.

La investigación fue presentada en formato de poster, a los más de 150 investigadores, en distintas etapas de formación, que asistieron a la IV versión de esta conferencia científica interdisciplinaria que cubre todos los aspectos relacionados con la comunicación celular mediada por conexinas, panexinas e inexinas.

Respecto de la importancia de participar en este evento, Aníbal Vargas comentó que "Desde la UOH podemos colaborar con potentes centros de investigación en todo Chile y participar de igual a igual en instancias internacionales como estos congresos tan específicos, sin perder de vista la región y el llamado a la democratización de las ciencias que podemos hacer desde aquí".

El poster presentado en esta instancia científica-profesional, no solo llevaba información científica sobre un campo de estudio en particular, sino que también presentaba un formato especial para su lectura para personas con discapacidad visual en Sistema Braille, "esta intervención fue muy bien acogida y generó una discusión muy necesaria sobre la inclusión en ciencias en instancias profesionales", concluyó el investigador UOH./