CORE O'Higgins aprueba $1.271 millones para el turismo

Mejorar el posicionamiento de la oferta turística de O'Higgins y generar un mayor desarrollo económico y generación de empleo, busca el proyecto de Promoción Turística en O'Higgins, iniciativa priorizada por el Intendente Juan Manuel Masferrer y que fue apoyada transversalmente por el Consejo Regional (CORE) en la Comisión de Turismo desarrollada en Pichilemu, el pasado jueves, y que contó con la presencia del Intendente Juan Manuel Masferrer y la directora regional de Sernatur, Josefina Sáez.

La instancia fue presidida por el Consejero Jorge Vargas, cuyo voto a favor se sumó a lo de sus pares Carla Morales, Jacqueline Jorquera, Juan Ramón Godoy, Gerardo Contreras, Bernardo Cornejo, Pablo Larenas y Fernando Verdugo.

El Intendente Juan Manuel Masferrer señaló tras la aprobación del CORE que "El Turismo es el tercer pilar en nuestra Estrategia Regional de Desarrollo, y hemos decidido darle un impulso a una actividad que necesita un mayor apoyo en recursos, y que además es una fuente importante para generar desarrollo y la creación de empleo, y con el cual queremos además poner a O'Higgins en el mapa del mundo", indicó el jefe regional.

"Buscamos -continuó Masferrer- aumentar la cantidad de turistas que visitan nuestra región de O'Higgins, y que además dejen recursos para generar desarrollo y empleo. Estamos trabajando en serio el Turismo, donde estábamos muy bajo en comparación con otras regiones (...) Somos zona preciosa que tiene mucho que ofrecer, en particular por la calidad de su gente, así que ya empezamos a trabajar para que cada vez vengan más turistas, tanto nacionales como internacionales, a conocer la bondades de nuestra región", agregó Masferrer.

El jefe regional agradeció finalmente el voto favorable de cada uno de los consejeros regionales. "Quiero valorar y agradecer a los consejeros regionales, que de manera transversal han apoyado esta iniciativa, que va a ir en beneficio de toda nuestra región. Eso es además lo que nos ha pedido el Presidente Piñera, lograr acuerdos que vayan en directo beneficio de las comunas, mejorando su calidad de vida", afirmó finalmente el Intendente de O'Higgins.

La Directora Regional de Sernatur, Josefina Sáez, agradeció: "La visión que ha tenido nuestro Intendente Juan Manuel Masferrer, en situar al Turismo como una pieza clave para construir economía en nuestra región. También, agradecer a los consejeros regionales, que por unanimidad aprobaron estos recursos, que serán muy bien utilizados en la promoción de la actividad turística regional. El turismo es una industria transversal que sin duda beneficiará a nuestra gente", cerró la titular Sernatur en O'Higgins.

APOYO TRANSVERSAL DEL CORE

La Comisión de Turismo fue presidida por el consejero regional, Jorge Vargas, quien votó a favor del proyecto, misma posición que mostraron los consejeros regionales Carla Morales, Jacqueline Jorquera, Juan Ramón Godoy, Gerardo Contreras, Bernardo Cornejo, Fernando Verdugo y Pablo Larenas.

Jorge Vargas declaró que "Ha sido un día muy importante para la región. Como presidente de la Comisión de Turismo me siento feliz después de haber trabajado un año (...)El Intendente (Juan Masferrer) ha tomado la decisión de poner recursos, ha impulsado esta iniciativa, hemos creado una mesa de gobernanza, así que solo buenas noticias (...) Se viene el mundial del Vino y del Surf, y ahora más de mil 200 millones de pesos para que cada rincón de esta región se visibilice y todo el mundo sea partícipe para consensuar un plan de promoción que a todos considere", dijo el Core por Cardenal Caro.

Su par y Presidenta del Consejo Regional, Carla Morales, felicitó en primer término: "La iniciativa propuesta por el Intendente Juan Manuel Masferrer, entendiendo que el Turismo es nuestro tercer eje de estrategia regional. Lo que hoy día hicimos con la Comisión de Turismo es potenciar en todo su ámbito el Turismo en la región, desde la provincia de Cachapoal hasta terminar incluyendo con nuestro secano y borde costero, como Pichilemu y Navidad, que son potencias turísticas tremendamente importantes en nuestra región", dijo Carla Morales.

"Es por esto que hoy aprobamos mil 200 millones de pesos para fomentar el Turismo en término de marketing que permita a las 33 comunas realizar un trabajo. Es un plan estratégico que permitirá durante tres años realizar diferentes actividades desde las comunicaciones y el marketing para lograr tener a nuestros operadores turísticos empoderados y crecer desde allí muchos más", cerró la consejera por Colchagua.

O'HIGGINS AL MUNDO

La consejera Jacqueline Jorquera, en tanto, indicó que "La región de O'Higgins históricamente siempre ha sido la que menos invierte en temas de Turismo y creemos que es importante que esta actividad salga no solamente de la región, sino que al mundo. Va a haber un importante monto asignado a inversión extranjera, necesitamos que los extranjeros lleguen a nuestra región, se queden, y paseen no solamente acá en Pichilemu, hablamos también de las 33 comunas. Cada una de ellas tiene mucho que decir y con este proyecto se va consultar a cada comuna, se va ir viendo y armando un tejido cultural que va de la mano por supuesto con el turismo", afirmó la presidenta de la Comisión de la Mujer, Familia y Equidad de Género del CORE.

Juan Ramón Godoy, Core por Cachapoal I, afirmó que "Me parece muy importante que se invierta cerca de mil 200 millones de pesos en lo que dice relación con la promoción del Turismo en la región de O'Higgins. Es muy relevante, porque el Turismo es parte de la Estrategia de Desarrollo Regional, pero además porque es un aporte para el desarrollo económico de la región", expresó el presidente de la Comisión de Cultura.

Gerardo Contreras indicó que "Feliz de poder estar participando en esta iniciativa que el Intendente Juan Manuel Masferrer ha puesto en tabla. Este es un proyecto que viene sin duda a rescatar el Turismo de la región, para poder tener una puerta de entrada y poder potenciarlo, nosotros tenemos un gran potencial en nuestra zona, en el Valle de Colchagua, tenemos playa, cordillera, lagos, lagunas, ríos (...) Esto vino a potenciar sin duda este espacio de Turismo en la región de O'Higgins", comentó el Core por Colchagua.

Finalmente, el consejero Bernardo Cornejo, añadió que "Me siento muy orgulloso de que hoy día estemos haciendo esta tremenda inversión en Turismo, que viene a potenciar la promoción, pero yo he dicho también que me parece muy importante que no descuidemos la planificación estratégica, el ordenamiento territorial, dado que el turismo es algo muy transversal que necesitamos que no sólo nuestros operadores que viven del Turismo, sino que también la gente que vive de la pequeña agricultura familiar campesina, la gente que vive de la artesanía, que vive de otras actividades económicas se potencie también con este desarrollo importante para la región. Es una inversión que se distribuye en tres años, pero a mí me parece que es una política de Estado, de región, que tenemos que seguir potenciando", sentenció.

La sesión de la Comisión de Cultura en dependencias de la Cámara de Turismo de Pichilemu, contó además con la presencia de autoridades locales, gremios y actores pertenecientes al mundo del Turismo, quienes valoraron la entrega de estos recursos, que permitirán seguir ampliando el desarrollo del turismo y la economía de las provincias de O'Higgins./