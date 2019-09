Académica de UOH presentó investigación en Conferencia Internacional de Educación Científica

La académica del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O'Higgins, Dra. Ana Moncada, participó en la 13ava conferencia de la European Science Education Research Association (ESERA2019) realizada en Bologna, Italia, ocasión en la cual presentó los resultados de su investigación "Early childhood and primary teachers expectations of reflectivity in science education" (expectativas de educadoras y profesoras/es de educación básica sobre un grupo de reflexión docente en educación científica).

La investigación de la Dra. Moncada -en la que participaron profesores de enseñanza básica, educación parvularia, directores de establecimientos educacionales, jefes de UTP y DAEM, entre otros actores educacionales de sectores rurales de la Región de O´Higgins- busca conocer el significado que éstos le dan a la reflexión pedagógica en la educación científica, además de saber las expectativas que este tipo de grupos de trabajo genera en ellos.

Este tema es de especial relevancia porque la literatura especializada sugiere que grupos de reflexión pedagógica son efectivos para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el contexto rural esto es especialmente importante, pues la mayoría de los docentes y educadoras que trabajan en la zona no han tenido oportunidades de recibir formación docente continua en el área científica.

"En el análisis de los datos obtenidos a través de entrevistas semi-estructuradas se observaron tensiones que surgen entre las expectativas de los participantes y las demandas del sistema educacional. Esta información nos ayudará a proponer grupos de reflexión docente que sean pertinentes a la realidad rural local y contribuir a generar espacios de desarrollo profesional docente perdurables en el tiempo", explicó la Dra. Moncada.

En cuanto a la importancia de presentar su investigación en este congreso internacional, la Dra. Moncada comentó que "Podemos decir que la Región de O'Higgins se transforma en un actor relevante al discutir estos temas mundialmente, pues se ha sistematizado una información que podría ser utilizada como punto de comparación en otros lugares y releva algunos aspectos importantes a considerar al momento de promover este tipo de formación docente continua. Cabe señalar que este trabajo es un estudio exploratorio, pues al no existir información, hay mucho que aprender".

El congreso, que reunió a más de 1.500 investigadoras e investigadores de todo el mundo, tuvo como tema "La belleza y el placer de la comprensión: participar en los desafíos contemporáneos a través de la educación científica".

En cinco plenarios, 65 simposios, 15 talleres de trabajo, 824 trabajos de investigación y más de 400 sesiones de póster, los asistentes a ESERA19 pudieron discutir sobre cambio climático, multiculturalismo, florecimiento de nuevas disciplinas interdisciplinarias (como la neurociencia cognitiva, la inteligencia artificial, las humanidades digitales) y la naturaleza problemática de las dificultades socio-científicos en una era digital y posterior a la verdad.

ESERA es la conferencia más importante sobre educación científica que se realiza en Europa y en su 13° versión se destacó por presentar una mirada crítica, en la que se analizaron temas como el rol que tiene la educación en ciencias en asuntos de fascismo; el nuevo materialismo y sus implicaciones para la ciencia; el papel de la política en el discurso juvenil y razonamiento científico; género y diversidad en el aprendizaje de ciencias; cuestiones culturales sociales y de género, entre otros./