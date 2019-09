Análisis y difusión de la ley de género en Rancagua

La actividad, que se realizó en el salón auditorio del tribunal de alzada con una concurrencia de más de 120 personas, contó con las exposiciones de la directora de la Fundación Renaciendo, Mónica Flores (Derecho a la Identidad de Género); de la jueza de Garantía de Rancagua, Andrea Urbina (Principios y Procedimiento Administrativo ante el Servicio de Registro Civil); de la jueza de Familia de San Fernando, Carolina Vallejo (Procedimientos que contempla la Ley 21.120 de Competencia de los Tribunales de Familia) y del presidente de la Corte, Pedro Caro (Identidad de Género en la Jurisprudencia de la Corte Suprema).

La ministra Andrea Muñoz señaló que "Esta jornada me pareció una excelente oportunidad para conocer lo que significa la identidad de género y prepararse para la entrada en vigencia de la ley. Además a me motiva porque tiene una mirada amplia respeto a la no discriminación y la obligación que tenemos nosotros de asumir la igualdad entre todas las personas".

"La Corte Suprema tiene una política de igualdad de género y no discriminación desde el 2018 y lo que insta a incorporar la perspectiva de género en todo su quehacer", agregó la ministra del máximo tribunal.

Una de las expositoras de la jornada y jueza de familia, Carolina Vallejo, comentó que "El taller consistió en un análisis y difusión de la Ley 21.120, la que va entrar en vigencia el 27 de diciembre de este año. Estamos muy contentos por la concurrencia de tanto público lo que refleja el impacto que este tipo de leyes causa en la ciudadanía".

La jornada estuvo organizada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, la Asociación Regional de Magistrados y el Instituto de Estudios Judiciales, Hernán Correa de la Cerda./