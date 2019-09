El doctor Pichangas propone la cerveza como el acompañamiento perfecto de un asado

"El asado no guarda secretos, ya que un buen parrillero siempre comparte sus sabios conocimientos", comentó Felipe Gálvez, el conductor de Cocineros Chilenos en Chilevisión. Sin embargo, el chef decidió compartir un dato que no tiene relación con la preparación de la carne, si no que con qué acompañarla.

Para muchos, el vino es el compañero por excelencia de la carne, pero Gálvez propone un atractivo remplazo. "Por sus tonos, lúpulos u otras características, la cerveza puede ser el maridaje perfecto dependiendo del tipo de corte que deseemos asar", comentó Gálvez. Dentro la amplia variedad en el mercado, el chef propone la cerveza negra, sobre todo para el cerdo indicando que "Por sus tonos tostados y levemente dulces, este tipo es ideal para trozos de carne de cerdo, los que pueden ser caramelizadas tipo BBQ ribs.

"Las empanadas, anticuchos, pañuelo para bailar un pie de cueca y por supuesto una buena variedad de Cusqueñas son claves en estas Fiestas Patrias"

Para los anticuchos, choripanes y empanadas, Gálvez recomienda inclinarse por cerveza Golden, indicando a Cusqueña como la mejor alternativa. "Gracias a sus ingredientes, esta cerveza potencia el sabor de las comidas y al contar con cuatro variedades, se puede jugar con todo tipo de preparaciones", indicó Pichangas.

Si optamos por ingerir los tradicionales choripanes con pebre, una buena forma de "limpiar el paladar" y disfrutar del sabor de la carne, se debe elegir una cerveza Red.

Para los que se inician como parrilleros, Gálvez compartió el siguiente consejo: nunca eliminar la grasa de los cortes antes de ponerlos en la parrilla, solo hacerlo en el plato. Finalmente, el chef comentó que algo infaltable para hacer memorable esta fecha siempre serán buenos amigos, la familia y por supuesto, consumir alcohol de forma moderada./