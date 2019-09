Académico UOH publicó artículo sobre micorrizas en Sudamérica

El trabajo coescrito por el investigador del Instituto de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, Dr. César Marín, hace un resumen de las investigaciones más relevantes presentadas en el II International Symposium of MycorrhizalSymbiosis in South América.

Las micorrizas son una asociación simbiótica, entre raíces y hongos del suelo, presentes en el 92% de las plantas terrestres, que permiten a las plantas acceder a agua y nutrientes, y le entregan protección contra parásitos o sequía, mientras que el hongo obtiene energía a partir de la planta.

En este contexto, el artículo "Strengtheningmycorrhizalresearch in South América", coescrito por el Dr. César Marín, Investigador posdoctoral del Instituto de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Universidad de O'Higgins, se presenta como un reporte del II International Symposium of MycorrhizalSymbiosis in South América, organizado por la Universidad Nacional del Comahue, en Argentina, y en el cual el Dr. Marín colaboró como colaborador internacional y como fundador de la South American MycorrhizalResearch Network, red científica que agrupa a 200 investigadores de 34 países que estudian micorrizas en América del Sur.

El artículo, que hace un resumen de los trabajos más relevantes presentados durante el Simposio, fue publicado en la revista New Phytologist, una de las más prestigiosas a nivel mundial en el área de ciencias vegetales y botánica.

Sobre el aporte de este artículo a la investigación nacional y mundial, el Dr. Marín explicó que "Nos permite condensar y sistematizar el estado del conocimiento de la investigación en micorrizas en América del Sur. Asimismo, muestra a una comunidad científica viva y atenta a realizar colaboración internacional, intercambio de ideas y de investigadores. Sociedad que ya es reconocida en todo el mundo por varios de los investigadores y grupos líderes en el estudio de esta importante simbiosis".

En el artículo se revisan numerosos trabajos, por ejemplo -en Tierra del Fuego- la Dra. Camille Truong, de la Universidad Nacional Autónoma de México, descubrió que la altura sobre el nivel del mar tiene un fuerte efecto sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de las micorrizas. Mientras que, en Chile, la Dra. Paula Aguilera de la Universidad de La Frontera, está utilizando estos hongos que forman micorrizas como fertilizante orgánico para cereales que sobreviven en condiciones de alto aluminio (tóxico para las plantas), y muy poco fósforo (fundamental para las plantas), mostrando cómo éstos hongos ayudan a tolerar esas condiciones y creando un producto comercial a partir de los mismos.

El equipo de coedición del que forma parte el Dr. César Marín está integrado por la Dra. María Isabel Mujica, investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con gran conocimiento en las micorrizas presentes en las orquídeas, además de la evolución de esta simbiosis; Guillermo Bueno, PhD, investigador senior de la Universidad de Tartu, en Estonia, que ha investigado la biogeografía europea y global de las micorrizas, utilizando métodos macro-ecológicos y bases de datos; y Jessica Duchicela, PhD, académica de la Universidad de las Fuerzas Armadas, en Ecuador, quien posee gran conocimiento respecto a la distribución biogeográfica de diferentes tipos de micorrizas.

Los simposios internacionales MycorrhizalSymbiosis in South America, están a cargo de la Red Científica MycorrhizalResearch Network, que instituyó el primero en Valdivia, Chile, en el año 2017, y ya está organizando un tercero en el Amazonas colombiano, a realizarse en 2022.

El artículo publicado en la Revista New Phytologist puede revisarse en https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nph.16105./