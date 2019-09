Concejal de San Fernando Andrés Jorquera Cifuentes: "Me encargaré que toda extracción de áridos se realice de forma legal"

"En mi labor de concejal, estoy en la obligación de fiscalizar y alertar de cualquier irregularidad que ocurra en la comuna, y sobre todo, al interior de la Municipalidad. Es mi deber con San Fernando velar el ingreso de recursos por concepto de pago de derechos municipales como patentes, extracción de áridos, entre otros. Me consta que actualmente hay irregularidades, ya que por razones al menos "dudosas", no se han fiscalizado, ni se le ha cobrado a todas las empresas que extraen áridos sin pagar nunca un derecho. Es por esto que hemos realizado varias acciones, la última de ellas es una presentación a la Contraloría General de la República, que ya fue aceptada y se está llevando la investigación correspondiente", señaló el concejal de San Fernando, Andrés Jorquera Cifuentes.

En entrevista con diario Sexta Región sostuvo que: "Existe un miedo en la ciudadanía y autoridades de una posible inundación producto de la extracción de áridos, ello se evitaría si la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) otorgara más visaciones técnicas". Andrés Jorquera precisó que actualmente, de 120 proyectos técnicos que ingresan en el año para aprobación, se visan favorablemente 9, de los cuales 6 son del Ministerio de Obras Públicas (MOP); situación que solo perjudica a los municipios, porque los áridos se extraen de igual manera sin pagar los derechos por ello.

El concejal Evópoli dijo que de esta manera, sería más fácil para las municipalidades fiscalizar y exigir que las labores de extracción se realicen de forma más profesional, porque en la actualidad tenemos empresas que han trabajado por más de 15 años sin pagar derechos y sin ser fiscalizadas o denunciadas. "Es de conocimiento público que existen extractores informales, que al no tener visaciones técnicas, no han pagado nunca un derecho de extracción, por lo que no se les ha podido exigir que se realice en orden, sin causar daño al río. Solicité información en el Concejo Municipal, para aclarar por qué no se ha fiscalizado por años a dichas empresas, y porqué se ha denunciado solo a una (Áridos San Vicente), que tenía visación técnica autorizada por parte de la DOH y que se acercó a la municipalidad para pagar".

La autoridad argumentó que: "Si no se otorgan autorizaciones, no percibimos recursos por ello, por lo que no podemos fiscalizar si se hace o no conforme a una visación técnica. Así no podemos responsabilizar a nadie en particular por los daños que se ocasionan, ya que se promueve una extracción ilegal con operadores informales. Estoy investigando el tema, porque es de suma relevancia que no haya existido irregularidades con respecto de las empresas que existen en la comuna hace más de 15 años, sin tener ni siquiera presentadas en la Dirección de Obras Municipales (DOM), solicitudes de autorización para extraer áridos y que a la fecha no tienen denuncia en su contra, ya que la municipalidad ha denunciado solo a una empresa y que coincidentemente es la única que se acercó a pagar. Debe denunciarlas a todas, si a su juicio existía irregularidad en la extracción de áridos de la comuna".

De esta forma, indicó Andrés Jorquera se ocasiona un perjuicio para la Municipalidad, el impedir y retrasar el pago de derechos municipales por concepto de extracción de áridos. Es mi deber verificar que no existan pagos irregulares por parte de las empresas, que buscan no ser fiscalizadas por la Dirección de Obras Municipales.

"He solicitado información para determinar que no exista este tipo de irregularidades y que las compras que la municipalidad le ha efectuado a las empresas no fiscalizadas ni denunciadas, se hayan realizado con apego a la Ley, porque ha sido el propio municipio el que ha comprado por trato directo áridos, hormigones y otros productos a la empresa que no se ha fiscalizado".

Agregó que: "Las municipalidades nos encontramos a la deriva, ya que las obras del Gobierno que requieren de millones de metros cúbicos de áridos para su ejecución, se realizarán de igual forma, sin importar si los extractores pagaron o no sus derechos, es por ello que propongo que se otorguen las autorizaciones, porque así podremos fiscalizar en conjunto la ejecución de las obras".

El concejal explicó que es de gran relevancia es promover que las empresas trabajen con Declaraciones de Impacto Ambiental, porque es un beneficio para la municipalidad que los proyectos que se ejecuten en la comuna, tengan la aprobación de los distintos organismos que participan y los evalúan, como CONAF, SAG, MINVU, Seremi de Salud, DGA, DOH, SERNAPESCA, entre otros.

Andrés Jorquera terminó diciendo que de esa forma: "Será el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la Seremi de Medio Ambiente, quienes fiscalicen de manera constante la extracción de áridos, y que en su aprobación, resguardan la seguridad de las personas y del medio ambiente, al otorgar las garantías para indemnizar de cualquier labor que no se ejecute conforme a la declaración de impacto ambiental, como también tener la seguridad que las empresas pagarán los derechos de extracción a las distintas municipalidades"./