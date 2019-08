Estudiantes de Medicina Veterinaria UOH realizan prácticas formativas

Con el objetivo acercar a los estudiantes a su futura profesión y que comiencen a poner en práctica sus aprendizajes, estudiantes de primer y segundo año de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de O´Higgins iniciaron sus prácticas formativas en la región.

Durante el proceso, los estudiantes pudieron conocer el quehacer de los veterinarios en lugares como la Hacienda Cauquenes de Codelco Chile División El Teniente, Parque Safari de Rancagua y también, en pequeños predios pertenecientes a usuarios de INDAP en las comunas de Marchigüe, Litueche y Peralillo.

Libertad Canales, estudiante de segundo año de Medicina Veterinaria, realizó su práctica formativa, durante una semana, en el zoológico Parque Safari de Rancagua, y calificó la experiencia como "fantástica".

"En primer año tuve mi primera práctica formativa, que fue durante tres días en el semestre, en una lechería. Ahora hice la segunda, por una semana, en el Parque Safari de Rancagua", detalló.

Respecto a su experiencia en el zoológico, la estudiante aseguró que "Me encantó, fue fantástico. Ellos confiaron mucho en mí. De hecho, había cosas que aún no hemos visto, pero los médicos veterinarios que había me ayudaron mucho".

Durante esa semana de práctica, Libertad Canales conoció los procesos de rehabilitación de animales silvestres, asegurando que "Ahí hubo mucha buena voluntad, fueron empáticos, me enseñaron y me incentivaron a que hiciera cosas. Fue una grata experiencia", manifestó.

El jefe de carrera de Medicina Veterinaria, Dr. Gabriel Arriagada, detalló que las prácticas formativas que desarrollan los estudiantes de la UOH marcan una diferencia con respecto a los de otras Casas de Estudios. "En otras universidades las prácticas se inician en cuarto o quinto año cuando los estudiantes tienen que hacer el internato; en nuestro caso tenemos prácticas obligatorias desde el primer semestre", señaló.

En la misma línea, Arriagada recalcó que "El objetivo de estas prácticas es exponer a los estudiantes desde temprano a las actividades propias del ámbito médico-veterinario, para que ellos vayan conociendo los diferentes roles y tareas de la profesión y tengan una noción temprana de la variedad de actividades a las que se podrán dedicar como médicos veterinarios".

Finalmente, el jefe de carrera valoró el trabajo realizado como Escuela de Agronomía y Veterinaria, especialmente en la gestión de las prácticas. "Nosotros tenemos convenios con diferentes instituciones, con Codelco, el SAG, INDAP, entre otros. Hemos gestionado estas prácticas y tenemos cerca de 15 instituciones, de diferente naturaleza, donde nuestros estudiantes tienen la opción de hacer sus prácticas", concluyó./