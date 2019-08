Gobernación celebró Día del Funcionario de Gobierno Interior

Con el himno nacional interpretado por la banda instrumental del Regimiento 19 Colchagua, la mañana del martes se dio inicio a la actividad de celebración del Día del Funcionario de Gobierno Interior, que realizó en San Fernando la Gobernación de Colchagua.

La ceremonia se inició en calle Olegario Lazo y tras el izamiento del pabellón patrio, autoridades, lideradas por el Intendente Juan Masferrer, participaron de un desayuno de camaradería, en el que se reconoció el importante trabajo realizado por los funcionarios públicos, por el desarrollo de la provincia de Colchagua.

En ese sentido, el Intendente Juan Masferrer reconoció el gran trabajo que han realizado los funcionarios de la Gobernación de Colchagua, afirmando que "Esta es una gobernación que funciona muy bien. Activa en temas de emergencia, brindando ayuda a la comunidad y que está vinculada con la comunidad con el gran trabajo que además desarrolla en conjunto al Ejército, Carabineros y PDI. Además, tiene muy buenos números de gestión y de atención de migrantes y eso es muy importante rescatarlo y reconocerlo en los funcionarios que forman parte de esta unidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública".

El gobernador de Colchagua Yamil Ethit, el jefe de gabinete de la División de Gobierno Interior Jorge Astudillo, el Comandante del Regimiento 19 Colchagua Coronel Álvaro Salazar, Prefecto de Carabineros de Colchagua Coronel Rodrigo Bascuñán y el Subprefecto de PDI Boris Pradenas, fueron las autoridades presentes en la actividad, donde también participó el jefe del departamento de prensa de Radio Trigal Jorge Morales y el Director de Diario Sexta Región, Carlos Silva Hernández.

En la ceremonia se reconoció el trabajo de dos funcionarias de la gobernación: María Angélica Franco Pazols, por su vocación de servicio. Y por sus 42 años de servicio, a Alicia Moreno Madariaga, quien fue sorprendida en la actividad, con la presencia de su esposo, Carlos Cabello.

"El servicio público trasciende del gobierno de turno, por lo que los reconocimientos que hoy se realizan a estas funcionarias son más que merecidos, ya que desarrollan a diario un gran trabajo por el bienestar de las personas de Colchagua. En el tiempo que he estado al mando de la gobernación provincial, me he dado cuenta de ello y hago extensivo el saludo y reconocimiento, a todos los funcionarios de la gobernación", afirmó el gobernador Yamil Ethit Romero./