UOH organizó I Encuentro sobre Historia de la Educación Chilena

Con la asistencia del profesor Iván Núñez, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2015, la Dirección de Extensión de la Universidad de O´Higgins organizó el I Encuentro sobre historia de la Educación Chilena, en el Campus Rancagua.

La actividad convocó a más de 40 investigadoras, investigadores, académicas, académicos, directivos y estudiantes, tanto de la Región de O´Higgins como de la Metropolitana.

En la ocasión, se realizó un panel sobre las nuevas publicaciones en torno a la historia de la educación chilena, que contó con las ponencias de la directora del Museo de la Educación Gabriela Mistral y autora del libro "El lugar de la ciencia en la educación de las mujeres", María Isabel Orellana; el Historiador, Antropólogo Educacional y coeditor de la serie de libros "Historia de educación en Chile (1818-2010)", Rodrigo Mayorga; y el Profesor de Historia, Geografía, Educación Cívica, y coautor y compilador del libro "Historia Social de la Educación Chilena", Benjamín Silva.

También se realizó la charla "La construcción del Estado Docente en el Perú" a cargo de Antonio Espinoza, Ph.D., académico de la Universidad Virginia Commonwealth, Estados Unidos, que presentó un panorama acerca de la construcción del estado docente en Perú, desde el momento de la independencia -en 1821- hasta los años inmediatamente posteriores a la centralización de la educación pública, en 1905.

Respecto de su participación en este encuentro, Antonio Espinoza comentó: "Me parece una oportunidad magnífica, realmente aprecio mucho la invitación de la Universidad de O´Higgins, creo que es una gran ocasión para que los historiadores de la educación podamos reunirnos, hacer comparaciones y también conversar acerca de los casos de Chile y Perú".

La directora de Extensión UOH, Clemencia González, resaltó la importancia de este encuentro. "Es la ocasión, para reunirnos con gente de la región que está interesada en la historia de la educación; una primera instancia para empezar a reconocernos, para seguir realizando investigación en este ámbito y pensar de esa manera también el presente y el futuro de la educación", manifestó.

La Dirección de Extensión UOH tiene proyectado realizar más encuentros de esta naturaleza. "Hay una ruta que hemos organizado con el propósito de conformar un grupo de estudios de historia y memorias de la educación chilena y también con la intención de firmar un convenio con el Museo de la Educación Gabriela Mistral. La idea es estar moviéndonos regularmente para que el interés no se pierda, para que vayamos conformando un grupo cohesionado", expresó Clemencia González.

Por su parte, el Premio Nacional de Ciencias de la Educación, Iván Núñez, se mostró muy entusiasmado con este Encuentro sobre historia de la Educación Chilena. "No puedo menos que estar conmocionado por varias razones, primero porque hay que valorizar y multiplicar que situaciones como estas ocurran en cualquier ciudad más allá de Santiago; segundo porque hace más de 30 años que no venía a Rancagua y me tiene muy feliz; y luego por el evento mismo, que es mi chifladura, poder compartir con los colegas que venían, ya que he participado en varios de los volúmenes que se presentaron", sentenció el profesor./