Filme dirigido por profesor UOH participará en Festival de Cine de San Sebastián

Durante el 20 al 28 de septiembre próximo, se celebrará la versión número 67 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, uno de los más longevos y prestigiosos certámenes europeos y, conocido mundialmente como uno de los festivales de cine más importante de habla hispana.

En la actual edición, el profesor del Instituto de Altos Estudios Audiovisuales (IEA), José Luis Torres participará con su cinta "Vendrá la muerte y tendrá tus ojos", filme que fue uno de los proyectos del Foro de Coproducción Europa-América Latina.

La cinta cuenta la historia de Ana (Amparo Noguera) y María (Julieta Figueroa), una pareja que lleva más de 20 años de relación pero que nunca han vivido juntas. Cuando María enferma de un cáncer terminal y niega someterse al tratamiento, se retiran a una pequeña cabaña en un bosque del sur, donde se vuelven a enamorar, mientras enfrentan la muerte.

Para José Luis Torres, el haber sido seleccionado del certamen, “es un orgullo total, ya que es un festival de mucho prestigio, y el hecho de estar en la competencia oficial permite que la película sea mucho más visible y que tenga una vida más larga dentro de las proyecciones, lo que, a su vez, se traduce en más oportunidades que se pueda tener en cartelera en muchos más lugares en el mundo y, especialmente, en Chile”.

“Es la historia de una pareja de dos mujeres y una de ellas tiene cáncer terminal y le pide a su pareja que la cuide hasta que se muera y que no se hará tratamiento. La esencia de eso para mí es el amor, el amor por aceptar que el otro tome esa decisión y también de cuidarlo en una situación extrema”, agrega Torres.

Sobre el apoyo que ha recibido por parte de la Universidad de O’Higgins, y, en especial del IEA, el cineasta apuntó que “siempre he recibido un espaldarazo por parte de la UOH para que pudiera terminar la película. He hablado con el director del IEA, Miguel Littin, y me ha transmitido la felicidad con el apoyo constante hacia este laborioso trabajo”.

Luego de su participación en el Festival de San Sebastián, la cinta participará en el Festival de Cine de Valdivia, el cual será su estreno a nivel nacional y se espera que, en abril próximo, el filme llegue a la cartelera de los diferentes cines del país.

“Retribuyendo las buenas vibras que me ha transmitido la Universidad de O’Higgins, la idea es que la película se pueda exhibir en la propia Casa de Estudios y compartir con toda la comunidad universitaria sobre todo lo que ha implicado la realización del filme”, añadió José Luis Torres.