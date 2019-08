Comisión Investigadora por "Caso Jueces de Rancagua" acordó invitar para el lunes a senador Letelier

La Comisión Investigadora por el denominado "Caso Jueces de Rancagua" de la Cámara de Diputados, determinó invitar para el próximo lunes 12 de agosto, al senador PS, Juan Pablo Letelier, lo anterior respondiendo a la solicitud planteada por el diputado UDI, Issa Kort, al inicio de esta investigadora, y basada en lo señalado en el propio informe de la ministra Rosa María Maggi.

Al respecto, la diputada Alejandra Sepúlveda, presidenta de la comisión investigadora, señaló que "Esperamos que el senador se presente, creemos que eso le hace bien a la institucionalidad del Senado de la República, como también a la de la propia comisión investigadora de la Cámara de Diputados, y creo que también a él como representantes de los ciudadanos y ciudadanas, a fin que pueda esclarecer los hechos en los cuales él ha sido mencionado reiteradamente".

Este lunes, además, la instancia recibió a la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, APRAJUD A.G., así como a su par regional de Rancagua, quienes habían quedado pendiente de la sesión realizada en la región, a quienes la diputada agradeció su exposición, pues "Fue muy ejemplificador cada uno de los detalles que ellos entregaron en su propuesta, sin embargo me llama la atención que no haya habido ninguna luz amarilla en relación a lo que estaba ocurriendo en la Corte de Apelaciones de Rancagua".

"Entendiendo que las Cortes de Apelaciones al no ser tribunales reformados, no cuentan con un administrador del tribunal que administre y gestione las causas, sino con funcionarios en comisión de servicio vía Corporación Administrativa del Poder Judicial, que dependen directamente de la Corte Suprema. Era un secreto a voces lo que ocurría en la Corte de Apelaciones de Rancagua, y por eso lo pregunté reiteradamente, pues llama la atención que no se haya tenido una luz, una precaución o, por lo menos, una advertencia en relación a lo que estaba ocurriendo allí, en el establecimiento de las tablas, el trabajo de día sábado que, al parecer, no era un trabajo de aquellas causas de agenda corta que suelen verse de forma más inmediata, sino que eran causas prolongadas, que llevaban bastante tiempo. Yo creo que ahí había algún tipo de señales que nos hubiese permitido ver o revisar que había algún grado de irregularidades con anterioridad".

Finalmente, y consultada, por si esta "falta de conocimiento" respondía al temor planteado por los propios dirigentes de denunciar, pues no se respeta el fuero cuando se hacían denuncias, Sepúlveda insistió señalando que "Ellos mismos lo plantearon así, si bien generalizaron la respuesta, lo que se deduce es que obviamente había un grado de temor, el mismo temor que también planteó hace unas sesiones atrás la Asociación de Magistrados, entonces para de alguna manera poder tener grados de libertad, plantear y denunciar los actos de corrupción, tiene que haber un grado de seguridad de la persona que trabaja en esa institución, así es que esperamos que las reformas que está haciendo el Ejecutivo tengan que ver, entre otros, con una seguridad del trabajador, que al denunciar no va a ser complicado en sus calificaciones o en su fuero o en la instancia que le toque desarrollar su labor", concluyó./