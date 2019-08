Senador Letelier frente a cifras de desempleo: "No es posible que recién ahora las autoridades reconozcan que "estamos en la época más crítica del año"

Las cifras de desempleo siguen siendo negativas para O'Higgins, las que incluso la posicionan como una de las regiones con mayor desocupación del país. Una situación que ha motivado el permanente llamado del Senador Juan Pablo Letelier al Gobierno, para que tomen medidas de emergencia, tanto en empleo como en gasto fiscal.

Ya en abril de este 2019, el parlamentario solicitó la consideración de un "Plan Extraordinario de Empleo" para, quienes se verían más desvalidos en esta materia, como lo son Temporeras y Temporeros, quienes a juicio del legislador enfrentarían una situación aún más difícil tras las granizadas del pasado noviembre de 2018.

Ahora, con los nuevos informes de desempleo emitidos por el INE, el Senador Letelier reiteró su demanda de generar planes especiales y de activar de forma "urgente" la economía con gastos fiscales que permitan paliar los efectos que hoy viven miles de familias de la Región. "No es posible que recién ahora las autoridades reconozcan que "estamos en la época más crítica del año". Llevamos tiempo advirtiendo sobre esto y solicitando que se tomen medidas efectivas, más aún cuanto todos y todas sabemos que, localmente hemos debido enfrentar otras situaciones -como las climáticas- que harían aún más complejo el escenario para trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el mundo agrícola, por ejemplo", indicó el parlamentario.

Frente al crecimiento del desempleo, Juan Pablo Letelier manifestó su "tremenda preocupación", ya que con cifras de desocupación que superan el 8% no ve una reacción adecuada de parte del Gobierno. "Quiero hacer un llamado al Ministro de Hacienda que, antes se declaraba tan optimista con la economía, que entienda que la política fiscal es para enfrentar estos momentos difíciles, que abra la mano para generar empleo e inversión, para que la gente pueda paliar sus necesidades básicas y que se implemente un programa de emergencia en empleabilidad, en particular en aquellas comunas donde hay mucha necesidad. Somos una de las regiones con mayor desempleo en el país, estamos sobre el promedio nacional y aún no vemos la reacción que la Región necesita".

Finalmente, Juan Pablo Letelier llamó a tener una política unitaria para enfrentar los momentos de dificultad económica que vive actualmente el país, con el objeto de ayudar a los chilenos y chilenas que hoy lo están pasando mal./

