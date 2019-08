Gobierno entregó computadores a estudiantes de séptimo básico

Tras hacer entrega de 100 computadores de forma simbólica, el Intendente Juan Manuel Masferrer explicó que "Esta entrega de equipos a estudiantes de séptimo básico busca acortar la brecha digital y ofrecer igualdad de oportunidades a todos nuestros estudiantes, siendo esta, una de las misiones que nos encomendó el Presidente Sebastián Piñera".

Juan Manuel Masferrer agregó que "No es sólo un PC, lo que buscamos es equiparar la cancha y acercar la tecnología a alumnos de colegios municipales y subvencionados para que puedan tener mejores oportunidades de aprendizaje. Se trata de hacer justicia y de brindar mejores accesos. Esto junto a la inversión en el ciclo inicial, en mejores programas, en tecnología en el aula y en infraestructura nos va a permitir ir reduciendo las brechas", manifestó el Intendente Juan Manuel Masferrer.

Por último, en sus palabras el Intendente Masferrer hizo una especial solicitud a los beneficiados. "Les pedimos compartir sus conocimientos con sus familias. Enseñarles a sus padres, abuelos, a usar un PC y a acceder a los distintos servicios que hoy se pueden hacer en línea. Cuando yo era niño no existía un programa como éste, hoy, no concebimos no hacer entrega de estos computadores. El compromiso que tenemos como Gobierno es de continuar en esta senda, poniendo más recursos en todo lo que nos permita y sirva para ir trabajando en el fortalecimiento de la educación pública".

Durante la ceremonia en la que participaron estudiantes de 25 establecimientos de Chimbarongo, el seremi de Educación Leonardo Fuentes señaló que "Ya hemos recorrido gran parte de las 33 comunas de la región y es grato saber que estos computadores cumplen un rol fundamental en mejorar las condiciones de aprendizaje nuestros estudiantes".

El alcalde Marco Contreras dijo que "Creo que esto es entregarles una herramienta importante a nuestros niños, pero más que a ellos, a las familias en general, porque muy bien lo dijo el Intendente Masferrer, aquí pueden aprender entre todos".

Por su parte, el diputado José Ramón Barros explicó que "Lo importante aquí es emparejar la cancha digital. Es un instrumento que les permite introducirse en toda la magia educativa que determina una herramienta de estas características. Hay que tener cuidado dónde uno se mete, dónde uno se introduce, pero no tengo ninguna duda que estos niños, 317 en la comuna de Chimbarongo, gracias a la gestión de nuestro Intendente Masferrer y del Presidente Sebastián Piñera, hoy día cuentan con una herramienta que les va a posibilitar mejorar sus aspectos educativos para que sean un tremendo aporte a nuestra Patria".

Marisol Cabello, madre de uno de los beneficiados señaló que "Es algo que él (su hijo) siempre quiso y estamos felices, que mejor para nosotros, para que él no tenga que salir para otro lado para buscar información. Toda la familia tendrá ahora esta posibilidad. Con este computador él ya la tiene en la casa". Ximena Hernández, también apoderada expresó que "Mi hija no tenía computador y pucha estamos felices, esto es muy bueno porque le hacía mucha falta y le va a servir mucho en el colegio.

Es el primer computador que ella tiene, no le habíamos podido comprar porque a veces no están los recursos".

Cabe destacar que sólo este año el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, entregó a través del Ministerio de Educación y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) 130 mil computadores, de los cuales, 7 mil 700 corresponden a la región de O'Higgins./

