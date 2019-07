Estudiante de Rancagua es reconocida por Universidad de Cambridge

Catalina Pérez Aravena, del Liceo Óscar Castro de Rancagua, formó parte de un grupo de ocho alumnos chilenos de alto rendimiento que fueron invitados a unirse a representantes de Cambridge Assessment, un departamento de la Universidad de Cambridge, en una ceremonia especial en Santiago.

Catalina completó con éxito los exámenes preliminares de Cambridge Assessment English B1 Preliminary y B2 First, títulos reconocidos internacionalmente que demuestran que ha desarrollado habilidades efectivas del idioma inglés que serán útiles a lo largo de sus estudios y su vida profesional. "No hay nada mejor que reconozcan tu esfuerzo, y que lo haga la Universidad de Cambridge ya es otro nivel. Este reconocimiento para mí significa que mis logros no son ignorados, al contrario, son vistos y celebrados. Me siento orgullosa y espero poder continuar sorprendiéndome a mí misma y a los demás" comentó.

La alumna fue seleccionada para unirse al grupo sobre la base de una nominación de su escuela. Su profesora, Karina Boillot, explicó que "Catalina es responsable, respetuosa y está totalmente comprometida con sus estudios".

El director ejecutivo de Cambridge Assessment, Saul Nassé, explicó que "Fue genial conocer a Catalina y su maestra Karina. Catalina ha estado aprendiendo inglés a lo largo de su educación y Cambridge ha estado con ella en cada paso del camino. Al igual que con muchos de nuestros estudiantes en todo el mundo, estudiar para obtener nuestras certificaciones ha extendido y apoyado el aprendizaje de Catalina. Y lo mejor es que con sus cursos aprobados en su mochila escolar, María puede demostrar lo que aprendió en inglés a todo el mundo".

Nassé, quien se encuentra en Chile para asistir a la conferencia de los Institutos Británicos de Cultura de América Latina, explicó que "Decenas de miles de estudiantes toman exámenes de Cambridge cada año en Chile, a través de nuestros socios en el Instituto Chileno Británico de Chile y nuestras escuelas asociadas. Elegimos a Catalina para representar a estos aprendices porque su actitud y sus logros son un reflejo perfecto de las características que Cambridge intenta fomentar en los aprendices de todo el mundo".

Los alumnos destacados son:

Catalina Ignacia Pérez Aravena Liceo Bicentenario Oscar Castro, Rancagua

Maríá Ignacia Erazo Rojo, Colegio Universitario Antonio Rendic, Antofagasta

Jorge Murga, Colegio Greenland, Santiago

Paulina Astroza Greve, Colegio Santa Isabel de Hungría, Santiago

David Merrill Silva, Saint George's College, Santiago

Mario de Sousa, The International Preparatory School, Santiago

Darko Radic, Dunalastair, Santiago

Gaspar Cháves, Kendal School of English./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.